«Белый дом» объявил о новых ограничениях по коронавирусу

Областные власти ввели новые ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом. Соответствующие изменения уже внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности. В частности, изменения коснутся работы торговых центов. До 29 декабря фуд-кортам, расположенным в местах продаж, разрешат работать только при обеспечении социальной дистанции и 50% заполняемости. Если пообедать решат больше людей, им придется подождать пока освободятся столики.

Но это не самый плохой вариант, уверены работники общепита. Куда хуже дела у кафе, баров и ресторанов. В преддверии Нового года им продлили запрет на дискотеки, танцевальные программы, конкурсы и караоке. Действовать он будет до 29 декабря. А значит о корпоративах уже можно забыть. При этом, заработать на праздник бизнесмены надеялись до конца. Просили снять ограничения у областных властей. Но поддержки не нашли. Теперь, если и будут шумные вечеринки, то только под бой курантов. Но это тоже не факт.

Ограничительные меры ударят по сфере общественного питания

В сложной ситуации работники детских развлекательных центров и игровых комнат, расположенных в торговых центрах. Им снова не разрешат открыть свои двери. Запрет продлили до 15 декабря. Как и прежде, допускается лишь функционирование развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 метров.

На особом контроле опять дети и подростки. Им снова нельзя ходить по магазинам без взрослых. До 29 декабря продлён запрет на нахождение лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения родителей или иных законных представителей на территории и в зданиях торговых, торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-кортов.

По информации «Призыва» продлить ограничения областным властям рекомендовал Роспотребнадзор в связи с ростом числа заболевших.

Сегодня установлен очередной антирекорд. Положительные тесты на ковид получили 131 человек. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.