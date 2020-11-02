Автомобилисты закатали в асфальт выброшенные пробирки с кровью

Владимирские автомобилисты закатали в асфальт десятки разбитых пробирок с биоматериалами. При этом большинство из них могли даже не заметить кровавый след на дороге. Инцидент произошел сегодня утром в районе Промышленного проезда. Неизвестные выбросили медицинские отходы за торговым центром, расположенным на улице Горького. Что это за мусор, точно неизвестно.

— Пробирки почти все раздавлены. Мусор валялся прямо под колесами машин и ногами людей. Сколько человек перетащили эту гадость на своих шинах, только гадать приходиться, — сообщает оператор «Призыва» Петр Соколов.

Первой о несанкционированной свалке сообщила наша коллега из издания «Владимирские новости». Елена провожала в садик сына, когда наткнулась на кучу мусора. Откуда он взялся, девушка не знает. Но близость пробирок с кровью с жилыми домами и дошкольным учреждением пугает. Исключать, что выброшенные отходы могут быть инфицированы ковидом, нельзя.

— У нас из-за стройки десятиэтажки перекрыли дорогу, по которой мы ходили в детский сад № 34. И мы сейчас ходим туда со стороны Промышленного проезда через бизнес-центр. Этим коротким путем пользуются многие родители, — рассказала Елена Емельянова «Призыву». — Сегодня в районе 7.30 утра пошли этим двором. Навстречу ехала машина, и на протяжении всего пути у нее под колесами хрустело стекло. А потом я увидела кучу выброшенных СИЗов и битых пробирок. Ребенка чуть ли не на руках перенесла, других родителей предупредила, чтобы вообще там не ходили.

Елена говорит, что еще вчера вечером на этом месте ничего не было. А утром медицинские отходы растащили по дороге прямо к воротам детского сада. Местные жители переживают за здоровье. «Призыв» сообщил о произошедшем в администрацию города. Уже сегодня на место обещал выехать начальник отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.

Мэрия Владимира организовала проверку по факту выброшенного мусора.

Между тем эта свалка медицинских отходов далеко не первая, обнаруженная во Владимире. Летом этого года использованные пробирки с кровью и СИЗы нашли на Большой Нижегородской. В красных, желтых и черных пакетах тлели биоматериалы. В лужах валялись капельницы и шприцы. Никаких СанПиНов здесь явно никто не соблюдал.

Еще раньше на этом месте случился пожар. К делу пришлось подключаться прокуратуре. После проведенной проверки было установлено, что предприниматель, заключивший договоры с медучреждениями, арендовал склад в промзоне и без согласования с собственником свозил туда медицинские отходы. Тогда на арендатора было возбуждено несколько административных дел. Ему пришлось заплатить штраф на общую сумму 70 тысяч рублей. По требованию надзорного ведомства большая часть медицинских отходов со склада вывезена и уничтожена. Остатки огромной кучи удалось снять нашему изданию. Подробнее можно посмотреть здесь.