Авиамедицинская бригада Владимирской области совершила первый вылет

Авиамедицинская бригада областной клинической больницы совершила первый вылет. Накануне по воздуху был транспортирован пациент с острым нарушением мозгового кровообращения. За 45 минут он был доставлен на вертолёте из Мурома во Владимир. В настоящее время специалисты регионального сосудистого центра ОКБ делают всё возможное для спасения жизни пациента.

В облздраве пояснили, что быстрая доставка больных из отдалённых населённых пунктов в специализированные медицинские клиники нашего региона, а также в ведущие федеральные центры предназначена, в первую очередь, для тяжёлых больных. Это пациенты с инсультами, инфарктами, тяжёлыми травмами и другими угрожающими жизни состояниями, в том числе коронавирусной инфекцией.

По воздуху будут транспортировать и больных с COVID-19.

Вертолёт среднего класса «Ансат» с медицинским модулем будет базироваться на площадке в окрестностях областного центра. Летательный аппарат оснащён всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады – врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

Вертолётная площадка размерами 30 х 30 м на территории ОКБ была введена в эксплуатацию в октябре. Её технические характеристики предусматривают эксплуатацию не только в дневное, но и в ночное время: площадка оснащена сигнальными маяками и системой освещения. Для удобства транспортировки пациентов к ней проложены подъездные пути. На строительство и оснащение вертолётной площадки специальным оборудованием из областного бюджета выделено 9,95 млн рублей.

Авиамедицинские перелёты на территории области обеспечивает АО «Русские вертолётные системы». Компанию выбрали по результатам конкурсных процедур. Финансирование перелётов предусмотрено в рамках региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее о напряженной работе инфекционного госпиталя рассказал главный врач областной клинической больницы. Об этом «Призыв» сообщал здесь.