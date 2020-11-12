Асфальт на убитых дорогах Коврова не приживается

Дорожная кампания этого года завершилась в Коврове. Но, по ощущениям автомобилистов, ям меньше не стало. В городе 256 километров дорог, половина нанесена на карту убитых дорог, которую эксперты ОНФ составляли совместно с автомобилистами. Четверть всех дорог обозначена на карте красным. Только закончили ямочный ремонт по улицам Московской и Железнодорожной — потратили 2,5 миллиона рублей из местного бюджета. Эта убитая дорога к микрорайону Заря стала притчей во языцех. В комментариях к репортажам «Призыва» постоянно упоминают ее легендарные ямы. Этой осенью ее частично покрыли картами. На латание дыр нужно еще, как минимум, 3,5 миллиона рублей, а их в бюджете нет. Капитальный ремонт этой дороги проводился в 2008 году.



— Каждый год подсыпают дорогу, а толку нет. Уж раз бы сделали нормально. В Октябрьскую зачем-то столько денег вложили, а на эту все нет денег. А что творится на Муромской и Космонавтов! Это ужас! — говорят автомобилисты Коврова.

На ремонт дорог в Коврове в этом году потратили чуть больше 60 миллионов рублей.

На Муромской и Космонавтов такие ямы, что непонятно, как вообще там двигается общественный транспорт, а не только легковые автомобили. Местные жители частенько объезжают ямы по встречной полосе, иногда создавая реальные аварийные ситуации. Во время съемок репортажа на наших глазах водителю «Honda» едва удалось избежать столкновения с груженым лесовозом с прицепом, который решил объехать рытвины по встречной полосе.

Одним из последних объектов дорожной кампании 2020 года стала дорога по улице Лопатина. На ремонт проезжей части и съездов потратили 7,7 миллиона рублей. По интенсивности движения она вряд ли может соперничать с Муромской и Космонавтов, но находится в центре жилого квартала, поэтому выбор пал на нее. Лопатина смогли отремонтировать благодаря экономии, которая образовалась на торгах по контракту дорожных объектов по улицам Социалистической и Тимофея Павловского. Победил крупный подрядчик, госпредприятие «ДСУ-3», который снизил сумму работ с 26 до 18 миллионов рублей. В этом году подрядчики «ДСУ-3» и «Дор-Тех» заасфальтировали и участки по улицам Октябрьской, Подлесной, Брюсова, Первомайской, Запольной и Урожайному проезду.

— В этом году из-за действия новых правил распределения субсидий на дорожный ремонт Коврову досталось вдвое меньше средств. Раньше получали по 140-160 миллионов рублей, в этом пришло порядка 60 миллионов рублей, — говорят местные власти.

Ковровские власти — не единственные, кто сетует на новый порядок распределения дорожных денег. С этого года муниципалитеты Владимирской области получают до 50% транспортного налога из регионального бюджета, который собирают с автомобилистов конкретной территории. Владимир, Муром и Ковров лидируют по сборам. Другие муниципалитеты получают копейки. Например, Селивановскому и Меленковскому районам досталось по 4 миллиона. Не хватит на капремонт даже двух участков. В горсовете Коврова считают, что город должен получать 100% от налога и еще субсидию от областного бюджета. Тогда дорожная ситуация улучшится.

Ранее «Призыв» сообщал, что депутаты Законодательного Собрания предложили перенести дату уплаты налогов. На сегодня все владельцы имущества и транспортных средств уже получили квитанции. Срок оплаты — до 1 декабря.