Артисты, музыканты и рестораторы опубликовали открытое письмо властям

Владимирские артисты, музыканты и руководители предприятий общественного питания обратились к первому вице-губернатору региона Александру Ремиге с открытым письмом. Копия обращения направлена уполномоченному по защите прав предпринимателей во Владимирской области Алле Матюшкиной. На этот шаг их подтолкнуло крайне тяжелое положение, в котором они оказались из-за введенных ограничений. Представители культурной сферы наряду с работниками общепита терпят убытки из-за запрета на проведение концертов и других мероприятий.

Обратившиеся к властям подчеркивают, что поддерживают меры, направленные на сдерживание опасного вируса, однако не понимают их однобокость. Пока филармонии, концертные залы и дома культуры, рассчитанные на массовое пребывание людей, продолжают свою работу, развлекательные мероприятия в ресторанах и кафе отменили до 1 декабря. Артисты и музыканты не понимают, почему они не могут выступать в заведениях общепита при заполняемости залов не более 50%.

— Почти все подобные заведения не обладают огромными залами и гигантскими сценами, а, значит, ни о каких массовых мероприятиях с большим скоплением людей речи не идет изначально, — говорится в тексте открытого письма.

Также обратившиеся подчеркивают, что такие ограничения приводят к серьезным последствиям. Владимирским артистам и музыкантам негде выступать, а значит, зарабатывать деньги, у руководителей предприятий общепита копятся долги за электроэнергию, арендодатели пишут предсудебные претензии о расторжении договоров, в то время как кредитные организации продолжают списывать платежи по кредитам и проценты.

Посещаемость заведений упала, надежды на новогодние корпоративы нет.

Чтобы хоть как-то исправить положение, артисты, музыканты и рестораторы просят пересмотреть ранее принятое решение о запрете на проведение развлекательных мероприятий в ресторанах, кафе и барах.

— Мы просим позволить проведение акустических концертов, конкурсов, танцевальных программ, юмористических стендапов и иных выступлений артистов при условии нахождения на сцене минимального количества человек и одновременном присутствии в зале не более 50% посетителей от максимально возможного, — говорится в открытом письме.

Свои подписи под обращением поставили руководители предприятий общественного Владимирской области, председатель Владимирского отделения Барменской ассоциации России Михаил Николаев, а также владимирские артисты и музыканты: группы «Инайн», «Pint», «Центральный парк», «Метаморфис», «Карантин», «Black rain», «Пушкарь FM», «Агидель», «Bosphorus Night», «Мыло» и «Скоба».

Ранее «Призыв» побеседовал с Константином Марковским, управляющим ресторанами «Бюргер» и «Чески Крумлов».