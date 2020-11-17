Армен Джигарханян: в каких фильмах играл самый снимаемый актер?

Вспомним самые яркие роли народного артиста

В минувшую субботу, 14 ноября, не стало народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Талантливейшего актера, пожалуй, знали все. «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян» — это крылатое выражение принадлежит коллеге Армена Борисовича, народному артисту РСФСР Валентину Гафту. С ним невозможно не согласиться. Джигарханян даже значится в Книге рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер. В фильмографии самого востребованного актера советского и российского кино значатся более 300 фильмов. Давайте в этом тесте вспомним самые яркие из них.

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