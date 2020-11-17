Армен Джигарханян: в каких фильмах играл самый снимаемый актер?

В минувшую субботу, 14 ноября, не стало народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Талантливейшего актера, пожалуй, знали все. «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян» — это крылатое выражение принадлежит коллеге Армена Борисовича, народному артисту РСФСР Валентину Гафту. С ним невозможно не согласиться. Джигарханян даже значится в Книге рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер. В фильмографии самого востребованного актера советского и российского кино значатся более 300 фильмов. Давайте в этом тесте вспомним самые яркие из них.

В каком советском мини-сериале Джигарханян сыграл чекиста Артузова, который сразу влюбил в себя зрителя спокойностью и рассудительностью? Каратель Операция «Трест» Бриллианты для диктатуры пролетариата Правильно! Неправильно! - В каком музыкальном фильме Армен Борисович отлично справился с ролью плутоватого Теодора — лакея Тристана, которого сыграл Михаил Боярский? Собака на сене Дульсинея Тобосская Рецепт ее молодости Правильно! Неправильно! - В каком приключенческом фильме артист исполнил не главную, но очень колоритную и обаятельную роль белого офицера штабс-капитана Овечкина? Белый взрыв Красные дьволята Новые приключения неуловимых Правильно! Неправильно! - В какой советской комедии Джигарханян превратился в видного судью с пышными усами, намеревающегося жениться на богатой вдове? Здравствуйте, я ваша тетя! Невеста с Севера Короли и капуста Правильно! Неправильно! - В каком историческом фильме Армен Борисович мощно сыграл немецкого заговорщика Макса Ришара, которому было поручено убить руководителей держав - противников Германии во Второй мировой войне? Каратель Тегеран-43 На киевском направлении Правильно! Неправильно! - Съемки какого фильма с участием Джигарханяна проходили в Александровском районе Владимирской области? Рафферти Конец Любавиных Приехали на конкурс повара Правильно! Неправильно! - В каком культовом сериале Армен Борисович сыграл бандита по прозвищ у Горбатый? Следствие ведут знатоки Профессия – следователь Место встречи изменить нельзя Правильно! Неправильно! - В какой эксцентричной комедии артист стал весьма харизматичным и обаятельным мафиози Козюльским? Бедная Саша Ширли-мырли На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди Правильно! Неправильно! - В каком фильме Джигарханян перевоплотился в колоритного дедушку, который прилетел в Москву из Армении, чтобы поздравить внука с первым школьным днем? Бабушкин внук Свидание с молодостью Когда наступает сентябрь Правильно! Неправильно! - В каком полнометражном советском мультфильме голосом Армена Борисовича заговорил знаменитый пират Джон Сильвер? Доктор Айболит Остров сокровищ Приключения капитана Врунгеля Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Армен Джигарханян: в каких фильмах играл самый снимаемый актер? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook