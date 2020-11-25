Аптеки проверили на наличие лекарств от коронавируса

Аптеки Владимирской области проверили на наличие и стоимость препаратов, которые выписывают врачи для лечения COVID-19. Рейдовые мероприятия общественники провели в 18 пунктах. Помимо «Арепливира», «Коронавира» и «Авифавира» в мониторинг были включены противовирусные препараты, а также парацетамол и медицинские маски. «Авифавира» не оказалось ни в одной из проверяемых аптек. «Коронавир» и «Арепливир» встречаются крайне редко. А между тем в волонтерский центр поступает немало жалоб от пациентов, которые не могут купить препараты, назначенные врачами.

—В целом картина обеспечения жителей Владимирской области препаратами для лечения COVID-19 не изменилась, до сих пор не все цены приведены в соответствие с установленными Правительством и ФАС требованиями. Также, от жителей региона поступает много жалоб на отсутствие выписываемых врачами антибиотиков, — отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.

Цены на ряд препаратов не соответствуют установленным требованиям.

Ранее «Призыв» рассказал, что жители региона жалуются на отсутствие антибиотиков и противовирусных в аптеках. Чтобы найти нужные лекарства пациенты были вынуждены прибегнуть к взаимопомощи. В Интернете все больше объявлений с просьбой продать препараты, исчезнувшие из аптек.

Между тем в облздраве подчёркивают, что не следует бездумно скупать все лекарства. Особенно антибиотики, которые не лечат коронавирус. Всеми необходимыми правильными препаратами ведомство пообещало обеспечить пациентов бесплатно.

Лекарства от коронавирусной инфекции уже разошлись по больницам Владимирской области. С этой недели пациенты всех поликлиник, проходящие лечение на дому, начали получать бесплатные медикаменты. Эту информацию подтвердили «Призыву» участковые врачи.