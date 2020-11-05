Апелляции сбившего двух детей лихача отклонил областной суд

Областной суд отклонил апелляционные жалобы по делу водителя, который насмерть сбил двоих детей в Мелехово. Оснований для изменения или отмены приговора обнаружено не было. В сентябре суд первой инстанции признал Семена Федулина виновным. Ему было назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, водителя обязали выплатить родителям погибших школьников по миллиону рублей.

Изначально приговором Ковровского городского суда были недовольны обе стороны. Прокуратура требовала для водителя 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Однако добиться смягчения приговора адвокату не удалось.

В апелляции подсудимый просил позволить ему отбывать наказание в колонии-поселении, а не в колонии общего режима.

Семен Федулин во время судебного процесса полностью признал свою вину. Водитель попросил у родственников погибших детей прощения. Однако родители добивались пересмотра приговора. Несогласные со сроком заключения человека, лишившего жизни их детей, они поделились своим горем в эфире федерального телеканала.

— Сын родился 1 января, и сейчас очень тяжело вместо подарков цветы носить на кладбище. Туда носить подарки, а не ребёнку. Был очень добрым мальчиком, отзывчивым. Было у него много друзей, самый любимый, неизбалованный был. Хотя было у него всё. Тяжело хоронить родителей, бабушек, дедушек. А ребенка — это не должно быть так, — рассказала в эфире ЧП мама погибшего школьника.

— Что должен совершить человек страшнее, чтобы ему дали большой срок. Страшнее не знаю, что может совершить человек. Это самое страшное — убить детей, двух детей. Он останется для меня наркоманом, который убил двух прекрасных детей. И почему такой мягкий приговор — непонятно, — рассказал папа погибшей школьницы.

Страшное ДТП, в котором погибли двое подростков — 13-летние мальчик и девочка, произошло вечером 4 сентября прошлого года. По версии следствия, водитель «BMW» двигался с нарушением правил дорожного движения. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, для совершения обгона он пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу. Лихач не обратил внимания на то, что машина, шедшая впереди него, остановилась перед переходом, пропуская людей. Школьники погибли на месте страшной аварии.

Ранее «Призыв» сообщал, что водителю, сбившему 9-летнего мальчика на «зебре» во Владимире, дали реальный срок. 44-летний Юрий Ерёмичев признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.