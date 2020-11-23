АО «Газпром газораспределение Владимир» привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках

Руководителем Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении юридического лица — АО «Газпром газораспределение Владимир» к административной ответственности по части 7 статьи 7.32.3 КоАП РФ и данному юридическому лицу назначено административное наказание в виде наложения административного штрафа в размере 5 000 рублей.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении явилось принятие комиссией Владимирского УФАС России решения по возбужденному делу, которым установлен факт нарушения пунктов 2, 3 части 1 статьи 3 Закона о закупках, п. 1.1.3 Положения о закупках в действиях АО «Газпром газораспределение Владимир», выразившихся в установлении в документации о закупке порядка оценки неценовых критериев, ограничивающих конкуренцию и предоставляющих необоснованные преимущества участнику запроса предложения.