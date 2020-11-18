Андрей Житинкин: какие фильмы режиссера и актера из Владимира вы знаете?

18 ноября 1960 года во Владимире родился российский режиссер, театральный деятель, актер Андрей Житинкин. Самое яркое его детское впечатление – съемки «Андрея Рублева» во Владимире. Его поразило, как режиссер фильма может, по сути, заново формировать пространство. Отсюда, пожалуй, все и началось… После школы Андрей Житинкин окончил актерский и режиссерский факультеты Театрального училища имени Б. Щукина. Работал во многих известных московских театрах, где поставил более 70 спектаклей. У него устойчивая репутация модного и скандального режиссёра. Модный — потому что много ставит. Скандальный — потому что ходит по лезвию ножа между разрешённым и запрещённым. Его клянут на каждом шагу, потому что завидуют. Завидуют, потому что не умеют так, как он. В 2007 году Андрей Альбертович был удостоен звания «Народный артист Российской Федерации». С помощью этого теста давайте вспомним наиболее известные телевизионные работы нашего земляка.

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