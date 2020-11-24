Александр Суворов: как связан с Владимирским краем великий полководец

24 (13 по старому стилю) ноября 1730 года родился великий полководец Александр Васильевич Суворов. В военной карьере он прошел путь от поручика до генералиссимуса, не проиграл ни одного сражения, неоднократно наголову разбивал значительно превосходящие по численности силы противника. Всего дал более 60 сражений и боёв. Стал кавалером всех российских орденов того времени, вручавшихся мужчинам, а также семи иностранных. Национальный герой страны был похоронен 24 мая 1800 года в нижней Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. С помощью этого теста давайте вспомним, как великий полководец связан с Владимирской областью.

На какой должности 1 января 1742 года был определен во Владимирскую провинцию отец будущего полководца - коллежский советник Василий Иванович Суворов? Воеводой Прокурором Наместником Правильно! Неправильно! - Каким владимирским пехотным полком командует Суворов с 1763-го по 1769 год, и он становится образцовым в русской армии по полевой и маршевой выучке? Юрьев-Польским Суздальским Муромским Правильно! Неправильно! - В каком из своих владимирских имений Суворов разместил штаб 6-й дивизией, которой командовал в 1784-1785 годах, и она получила наименование Владимирской? Ундол Кистыш Кончанское Правильно! Неправильно! - В каком городе Владимирского наместничества НЕ были расквартированы полки 6-й дивизии Суворова? Суздале Муроме Владимире Юрьеве-Польском Правильно! Неправильно! - Какой свой знаменитый труд начал писать Суворов в своем имении – селе Ундол? «Наука побеждать» «Полковое учреждение» «Военно-стратегические заметки» Правильно! Неправильно! - Кто сделал план будущего помещичьего дома с чертежами разреза и фасада в имении Суворова – селе Ундол? Первый архитектор Владимирского наместничества Николай фон Берг Московский архитектор Матвей Казаков Александр Суворов собственноручно Правильно! Неправильно! - С кем из своих владимирских друзей Александр Суворов был совладельцем села Менчаково в 9 км от Суздаля? Графом Романом Воронцовым Отставным майором артиллерии Иваном Басаргиным Предводителем дворянства Шуйского уезда Василием Шимановским Правильно! Неправильно! - Какое социальное учреждение для своих крестьян выстроил в своим имении – селе Ундол Александр Васильевич? Клуб Школу Больницу Правильно! Неправильно! - В каком городе Владимирской области названа в честь великого полководца улица? Суздале Лакинске Владимире Правильно! Неправильно! - Когда прошла торжественная церемония открытия памятника полководцу Александру Суворову в селе Кистыш Суздальского района? 22 ноября 2000 года 24 октября 2010 года 26 сентября 2020 года Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Александр Суворов: как связан с Владимирским краем великий полководец Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook