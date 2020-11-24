Александр Суворов: как связан с Владимирским краем великий полководец

Отмечаем юбилей нашего земляка

24 (13 по старому стилю) ноября 1730 года родился великий полководец Александр Васильевич Суворов. В военной карьере он прошел путь от поручика до генералиссимуса, не проиграл ни одного сражения, неоднократно наголову разбивал значительно превосходящие по численности силы противника. Всего дал более 60 сражений и боёв. Стал кавалером всех российских орденов того времени, вручавшихся мужчинам, а также семи иностранных. Национальный герой страны был похоронен 24 мая 1800 года в нижней Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. С помощью этого теста давайте вспомним, как великий полководец связан с Владимирской областью.

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