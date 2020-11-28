Александр Блок: узнайте его стихи из школьной программы

Внукам-шалунишкам по колено снег.

Весел ребятишкам быстрых санок бег…

Бегают, смеются, лепят снежный дом,

Звонко раздаются голоса кругом… Ветхая избушка Веселимся, кружимся… Вечер тихий и морозный… Правильно! Неправильно! -

Опять, как в годы золотые,

Три стертых треплются шлеи,

И вязнут спицы росписные

В расхлябанные колеи… Русь Русь моя, жизнь моя… Россия, нищая Россия… Правильно! Неправильно! -

Уж не мечтать о нежности, о славе,

Всё миновалось, молодость прошла!

Твое лицо в его простой оправе

Своей рукой убрал я со стола. О доблестях, о подвигах, о славе… Есть времена, есть дни, когда… Мне в душу просится былое… Правильно! Неправильно! -

Они войдут и разбредутся,

Навалят на спины кули.

И в желтых окнах засмеются,

Что этих нищих провели. Город спит, окутан мглою… На железной дороге Фабрика Правильно! Неправильно! -

Живи еще хоть четверть века —

Всё будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала

И повторится всё, как встарь… Осенний вечер так печален… Ночь, улица, фонарь, аптека… О, как смеялись вы над нами… Правильно! Неправильно! -

Как тяжко мертвецу среди людей

Живым и страстным притворяться!

Но надо, надо в общество втираться,

Скрывая для карьеры лязг костей… Пляски смерти О, как безумно за окном… Грешить бесстыдно, непробудно… Правильно! Неправильно! -

В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!

Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю: истина в вине. Незнакомка Вхожу я в темные храмы… О, презирать я вас не в силах… Правильно! Неправильно! -

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль…

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль… Золотистою долиной… Гамаюн, птица вещая На поле Куликовом Правильно! Неправильно! -

Перед этой враждующей встречей

Никогда я не брошу щита…

Никогда не откроешь ты плечи…

Но над нами — хмельная мечта! О весна без конца и без краю... Я сходил в стремнины горные… Петроградское небо мутилось дождем… Правильно! Неправильно! -