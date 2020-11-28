Александр Блок: узнайте его стихи из школьной программы

Отмечаем юбилей великого поэта

28 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге родился Александр Александрович Блок, великий русский поэт, чья поэзия на сегодняшний день считается классической и изучается на уроках в школе. Он является одной из важнейших фигур «серебряного века» и одним из крупнейших представителей русского символизма. Его лирика по своему характеру подобна музыке, а стихи по праву входят в число самых ярких произведений мировой литературы XX века. С помощью этого теста давайте вспомним стихи поэта-символиста, которые изучали в школе.

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