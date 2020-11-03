Аферист из Воронежа чуть не нагрел завод в Кольчугино

Житель Воронежа задержан за попытку обмануть завод в Кольчугино. Предприятие чуть не лишилось 14 миллионов рублей. Аферист выступил в роли покупателя, готового приобрести 24 километра кабеля. Оплату обещал произвести после отгрузки товара. Хорошо, что правоохранители проверили этого заказчика и выяснили, что он – мошенник.

В течение нескольких месяцев мужчина дистанционно обсуждал условия договора. Предоставил документы, внешне схожие с теми, что использует в работе одна крупная электросетевая компания. Общался мошенник по телефону и электронной почте, адрес которой повторял доменное имя компании. Но, как выяснили оперативники, работники организации, от имени которой действовал заказчик, на завод не обращались, а электронная почта лишь повторяет название компании, но не имеет к ней отношения.

— Дальнейшее взаимодействие предприятия-изготовителя и заказчика, а также заключение договора проходило под контролем УЭБиПК УМВД России по Владимирской области и ГУЭБиПК МВД России, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

В середине октября кольчугинский завод отправил продукцию по согласованному адресу в Липецк. Автомобиль с грузом сопровождали оперативники. Подозреваемый в совершении мошенничества был задержан. Им оказался 36-летний житель Воронежа.

Мошенник заключён по стражу.

Следователи и оперативники выясняют цель, для которой задержанный заказал крупную партию кабеля, а также возможную причастность к преступлению других лиц.

Ранее «Призыв» сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик». Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.