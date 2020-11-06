Абсолютный антирекорд по коронавирусу установила Владимирская область

Сразу 108 жителей Владимирской области за сутки заболели коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор. Таким образом, побит абсолютный рекорд заболевания. Максимальное количество инфицированных за сутки случилось 4 ноября — сразу 107 случаев. Вирус активно распространяется по всей области, однако в лидерах по-прежнему Владимир — 19 заболевших за 24 часа.

По 10 человек инфицированы в Муромском и Ковровском районах, 9 случаев в Петушинском районе и 8 в Вязниковском. По 7 положительных тестов получили жители Гусь-Хрустального, Александровского и Юрьев-Польского районов, по 6 – Кольчугинского района и Радужного, по 5 – Камешковского и Суздальского районов. 4 случая в Гороховецком районе, 3 — в Собинском. Меньше всего заболевших в Меленковском и Селивановском районах – по 1 случаю.

За время пандемии коронавирусом заболели 10 234 жителя области.

Печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области пополнили еще 4 летальных исхода. Ранее столько скончавшихся за сутки было 31 октября. Таким образом, за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 274 жителя региона.

Показатель по выздоровевшим демонстрирует хорошую динамику. За сутки больничный закрыли еще 116 человек. Всего победили болезнь 7491 пациент с ковидом. Положительная тенденция наметилась и среди активных носителей вируса. Их стало меньше. На данный момент коронавирусом болеют 2469 жителей региона. Накануне цифра была выше – 2481.

Ранее «Призыв» сообщал, что пациентов, выписанных из ковидных госпиталей без отрицательных тестов, не бросят на произвол судьбы. Состояние отправленных домой больных будет мониторить дистанционный консультативный центр.