7 кандидатов претендуют на должность директора нового департамента

Сразу семь кандидатов претендуют на должность директора нового департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области. Приём документов завершен. Теперь претендентам на руководящую должность предстоит пройти второй этап отбора — собеседование с членами экспертной комиссии. Также кандидатам необходимо представить свою программу развития сферы молодёжной политики до 2030 года.

Новый департамент начал свою работу 1 ноября.

Департамент молодёжной политики и общественных проектов образовался в рамках административной реформы. Свою работу он начал с 1 ноября текущего года. Для создания ведомства в обладминистрации были упразднены комитеты по молодёжной и социальной политике. При этом численность служащих и затраты на их содержание, по данным пресс-службы «Белого дома», остались на прежнем уровне.

Задача нового департамента — отвечать за формирование и осуществление государственной политики в отношении молодёжи, за её вовлечение в реализацию общественно значимых проектов.

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