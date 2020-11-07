7 идей, где искать новогоднее настроение с кэшбэком

Зимние каникулы в стране продлятся с 1 по 10 января. Кто-то настроен их провести дома, а кто-то все же собрался отправиться в новогоднее путешествие, несмотря на вторую волну коронавируса. И если вы приняли такое решение, то задуматься о поездке лучше уже сейчас, пока есть какой-то выбор и возможность вписаться в акцию «Кэшбэк за путешествия по России». Идеи поездок и условия кэшбэка «Призыв» обсудил с директором туристического агентства «Золотая рыбка» Полиной Чистовой.

Идея № 1. В гости к Деду Морозу

О сказке мечтают не только дети, но и взрослые. Сказка плюс новогодние каникулы = поездка в резиденцию Деда Мороза. Попасть к волшебному дедушке можно самолётами авиакомпании «Северсталь», регулярные рейсы начали летать вчера (15 ноября 2020 года). Но это удовольствие не из дешевых: многие билеты уже раскуплены, билеты «туда-обратно» за взрослого и ребенка в январе обойдутся в 50 000 рублей и выше. Если приобретать пакетный тур с перелетом, питанием и интерактивной программой, то тур с вылетом 30 декабря на 4 дня и 3 ночи стоит от 52 205 рублей на человека. За новогодний банкет придется заплатить дополнительно.

На поезде из Москвы можно добраться за 18-20 часов (пункт назначения — Котлас Южный, стоимость билетов от 2000 рублей в плацкарте), а на машине — примерно за 12 часов пути (920 км).

Можно купить тур на поезд (3 дня, 2 из них в дороге), старт 5 января из Москвы. Туристам обещают:

вожатскую программу в поезде, мастер-классы;

с 8.00 до 21.00 6 января развлекательную программу в Великом Устюге;

на обратном пути туристическую остановку в Кирове в «Заповеднике сказок».

Стоимость тура на 1 человека: 22 990 рублей для взрослого (купе в поезде) и 18 990 рублей (плацкарт); 22 590 ребенок до 18 лет (купе) и 16 290 рублей (плацкарт); 22 190 ребенок до 6 лет (купе) и 16 000 рублей (плацкарт).

Автобусный тур на 4 дня (2 из них в дороге) с экскурсиями, питанием (завтрак-обед), интерактивной программой — 12 800 рублей для взрослого и 12 500 рублей для ребенка.

Идея № 2. В Сочи на зимний пляж

Встретить Новый год у моря – прекрасная идея! Подумаешь, всего +10 градусов тепла. Главное, не минус! Вместо моря — бассейны с морской водой и подогревом. Если хочется похолоднее температуры за бортом, то совсем рядом (в Красной Поляне) горнолыжные курорты (зимний сезон открывается 18 декабря).

Стоимость тура — от 20 000 рублей на человека, завтраки включены, 5 ночей, вылет 29 декабря. В ноябре на 6 ночей можно улететь за 7200 на человека.

Кстати, в Сочи и Анапе, как заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, стали создавать «зимние пляжи»: были установлены лавочки, беседки, деревянные настилы, чтобы гости могли комфортно отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, полюбоваться пейзажами. Несмотря на то, что летний курортный сезон официально закончился 1 ноября, туристов и отдыхающих на побережье по-прежнему очень много, а к Новому году ожидается еще больший наплыв.

Идея № 3. В Мурманск за северным сиянием

Мурманск — самый крупный северный город, расположенный за Полярным кругом, не только России, но и всего мира. Мурманск стал последним городом, основанным в царской России. Его суровый климат немного смягчает Гольфстрим. Если вы еще не видели северное сияние, имейте в виду – это необыкновенная красота!

В Мурманске можно еще посетить хаски-парк, покормить северных оленей, покататься на снегоходах и собачьих упряжках, а также попробовать деликатесы арктической кухни.

Вылет 30 декабря или 4 января (тур на 5 дней) обойдется от 39 900 до 77 000 рублей на человека (зависит от размещения и питания). Можно лететь и самому, перелёт из столицы и обратно от 10 000 рублей.

Есть интересный тур «Полярный экспресс: за северным сиянием» на автобусе. Маршрут построен из Владимира до Полярного круга, включает в себя Лапландию с Дедом Морозом, саамскую деревню «Самь Сыйт», снежную деревню, Кировск и Мурманск с обзорной экскурсией, ледоколом «Ленин» и возвращение домой. Выезд 2 или 3 января, длительность тура — 6 дней/5 ночей. Стоимость: 22 900 рублей — за ребенка, 23 200 рублей — за взрослого.

Идея № 4 «Великий Волжский Путь»

Великий Волжский Путь — самый ранний из трёх главных речных путей Древней Руси. Путь проходил через Восточную Европу в средние века, соединяя Скандинавию с арабским Халифатом. Сегодня новое направление объединило 14 регионов Приволжского федерального округа.

Каждый из маршрутов рассчитан в среднем на 3 дня и 2 ночи, без учета дороги. За это время можно посетить несколько регионов страны: 6 республик (Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), Пермский край и 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская). Программ много, вот несколько из них.

Три реки: Волга – Вятка – Кама (Нижний Новгород/Киров/Пермь). Тур включает в себя обзорные экскурсии по Нижнему Новгороду, Перми и Кирову, поездку по канатной дороге через Волгу, экскурсии в музей истории художественных промыслов, музей истории шоколада «Криолло» с мастер-классом, музей дымковской игрушки с мастер-классом по росписи игрушки, а также тематический парк развлечений и отдыха «Юркин парк» и посещение Кунгурской пещеры. Например, тур с выездом 4 января стоит: на 2 дня – от 13 500 рублей за человека, на 3 дня – от 19 500 рублей, на 4 дня – от 25 519 рублей.

В гости к йошкиному коту (Казань, Йошкар-Ола) можно отправиться уже в ноябре за 7786 рублей (на 2 или 3 дня), в новогодние праздники ценник вырастет 2 раза. Программа тура предлагает несколько обзорных и пешеходных экскурсий по Казани, автобусную экскурсию к йошкиному коту в Йошкар-Олу. Не забудьте потереть коту нос и лапу на удачу. Есть еще поверье: заветное желание надо прошептать коту на ухо.

Лица столиц (Чебоксары, Йошкар-Ола) — двухдневный экскурсионный тур по двум столицам волжских республик, где можно познакомиться с самобытными городами и вдохновиться их красотой. Заезды начинаются с 26 декабря, стоимость — от 9369 рублей на человека.

Рождественская Волга: от Ульяновска до Самары — тур по купеческим волжским местам. Вы сможете увидеть быт горожан позапрошлого века, сходить на бал в один замок и на праздничный ужин — в другой, а также побывать на самой большой площади Европы и, конечно, насладиться отличной кухней. Старт тура – 3 января (стоимость 14 527 рублей за 3 дня, 18 927 рублей за 5 дней).

Идея № 5. В гости к Снегурочке

Если нет желания ехать далеко за приключениями, Кострома рядом! Всего 3 часа пути — и вы в гостях у Снегурочки. Кстати, о том, что в Костроме 2 снегурочки и каждая борется за внимание туристов, мы писали здесь.

К Снегурочкам можно поехать самостоятельно на машине, а можно купить тур с экскурсиями и интерактивной программой. Выезд 7 января автобусом из Владимира (2 дня/1 ночь) с питанием и ночевкой в гостинице стоят для взрослого 7 900 рублей, 7 500 для ребенка. В программе — Ипатьевский и Паисиев монастыри, Судиславль и Галич, посещение Снегурочки в музее-заповеднике «Костромская слобода».

Идея № 6 Поездка к хаски

Экскурсия одного дня — семейное путешествие в Дом северной собаки (г. Петушки), где живут более 200 питомцев. Гостей встретят и проведут экскурсию, познакомят с собаками (с ними можно и нужно фотографироваться), устроят чаепитие в типии (переносное жилище кочевых индейцев) с оладушками и фермерскими молочными продуктами.

Всех также ждет путешествие (5 километров) в формате «дог-треккинг» (поход с собакой), во время которого может попробовать себя в роли каюра, управляя собачьей упряжкой, либо прокатиться на небольшую дистанцию. Детей дополнительно катают на дистанцию 800 метров. В гости к хаскам можно отправиться 5, 7 или 9 января за 2350 рублей для взрослых и 2300 рублей для детей.

Идея № 7. В Турцию за солнцем и СПА

Турция славится не только пляжами, там, оказывается, можно кататься на лыжах! В Турцию зимой в основном едут, чтобы убежать от морозов, хмури и хмари. Средняя температура воздуха в январе там прогревается до 14 градусов тепла. А если повезет, то и до 18-20 градусов. Самое теплое море в Турции в январе — Средиземное, температура воды около 18 градусов. Турки не купаются, но русские «моржи» с удовольствием делают заплывы, остальные предпочитают бассейны с подогревом. Погода в январе на лыжных курортах Турции комфортна для катания (всего минус 2-4 градуса).

Эта идея для отважных и легких на подъем. Улететь в Стамбул на Новый год в отель с 3 звездами и завтраками на 5-6 дней можно за 30 000 рублей на человека. Вылеты 28 декабря на 7 дней (при двухместном размещении, питание по системе «все включено») в отель с 5 звездами – от 34 000 рублей, в отель с 4 звездами – от 31 800 рублей.

Не забудьте про кэшбэк

И приятный бонус – это кэшбэк. Это касается только путешествий по нашей стране. По России разъезжаем, кэшбэк в размере 20% от стоимости поездки (но не более 20 000 рублей) получаем!

Данная программа распространяется на туры любой стоимости.

Заезд с 15 октября 2020 года по 8 января 2021 года.

Путешествие должно завершиться до 23.59 10 января 2021 года (дата возвращения туриста).

Сроки бронирования тура — с 15 октября до 5 декабря 2020 года до 23.59. То есть, если вы купите тур 6 декабря, то кэшбэк получить не получится.

Как это работает:

Выбираете понравившийся тур. Продолжительность проживания на время тура должна быть не менее 3 дней (2 ночей). Какие агрегаторы, отели, туроператоры участвуют в акции, можно посмотреть на сайте Мирпутешествий.рф. Например, на сайте островок.ру можно отсортировать отели с помощью фильтра «Кэшбэк по карте «Мир». На странице отеля, рядом с названием, будет специальный значок «Мир. Кэшбэк 20%».

Продолжительность проживания на время тура должна быть не менее 3 дней (2 ночей). Какие агрегаторы, отели, туроператоры участвуют в акции, можно посмотреть на сайте Мирпутешествий.рф. Например, на сайте островок.ру можно отсортировать отели с помощью фильтра «Кэшбэк по карте «Мир». На странице отеля, рядом с названием, будет специальный значок «Мир. Кэшбэк 20%». Оплачиваете всю сумму тура сразу картой «Мир». Ваша карта «Мир» должна быть зарегистрирована в системе лояльности «Мир». Если карты «Мир» нет, ее можно оформить в любом из этих банков.

Ваша карта «Мир» должна быть зарегистрирована в системе лояльности «Мир». Если карты «Мир» нет, ее можно оформить в любом из этих банков. Получаете кэшбэк. Срок поступления компенсации на карту — до 5 рабочих дней с момента получения информации об оплате оператором акции.

Полина Чистова советует внимательно выбирать поездки, если вы хотите получить кэшбэк на поездку:

— Туры у туроператоров на сайте специально подсвечиваются значком «Мир». Не все путевки и не все гостиницы попадают под акции, только те, которые были зарегистрированы специально. Я рекомендую эту акцию, она реально работает! Я сама лично уже опробовала ее: 20% от кэшбэка мне вернулось на карту через 2 дня после оплаты тура в Санкт-Петербург.

А Ростуризм рекомендует не забывать брать с собой в поездку индивидуальные средства защиты, спиртовые салфетки и санитайзеры. Если вы собрались отдохнуть в санатории, то нужна справка об отсутствии коронавирусной инфекции. На время путешествия оформите дополнительную медицинскую страховку, покрывающую лечение COVID-19. Кстати, страховку от коронавируса можно также оформить на полгода или год, об этом читайте здесь.

Здоровья вам и новогодних красочных впечатлений от поездок!