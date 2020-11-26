250 семей получили продуктовые карточки

Проект начал работать во Владимирской области

Многодетные и малоимущие жители Владимирской области получили бесплатные продуктовые карты номиналом 1000 рублей. Регистрацию на сайте благотворителей успешно прошли уже 250 семей. Они получают карты на срок от 3 до 6 месяцев. Каждый месяц им будет начисляться по 1000 баллов. Сумма приходит в приложении смартфона. Об этом «Призыву» рассказал представитель организатора акции — Илья Зибров, директор регионального отделения продовольственного фонда «Русь». Проект реализуется в трёх регионах России: Санкт-Петербурге , Ростовской и Владимирской областях. В каждом субъекте совместно с органами социальной защиты населения идет подбор базы семей для участия в программе.

Фото «Призыва»

Ходить за продуктовой карточкой никуда не придется. Всё можно сделать, не выходя из дома. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте фонда. В поисковике забейте «фонд продовольствие русь анкета». Проходите по ссылке и заполняете свои данные о себе и о своих детях. Также необходимо прикрепить копии правоустанавливающих документов: паспорта и СНИЛС. В анкете следует также указать ежемесячный доход всей семьи.

После заполнения этой анкеты заявителю необходимо на свой смартфон установить приложение торговой сети, которое она разработала под этот торговый проект. После установки приложения каждый месяц будет начислять 1000 балов. 1 бал равняется 1 рублю. Данный проект с продкартами стартовал в начале ноября. Он будет действовать от 3 до 6 месяцев. И затариться человек по продкарте может в любом магазине торговой сети в городе или области. На три региона была определено 1000 семей. В нашей области сюда попало 250. Все они многодетные малоимущие семьи. Все они прошли верификационные системы. А в те семьи, где возникли проблемы с установкой приложения, выехали волонтер и помогли всё наладить. Следующее начисление баллов произойдет уже в декабре, — рассказал Илья Зибров.

Карта выдается на срок от 3 до 6 месяцев.

С использованием бонусов семья покупает продукты питания в супермаркетах сети-участника проекта. Сюда входит полный перечень товаров, кроме канцелярки, туалетных принадлежностей, алкоголя и табака. 1 бонус приравнивается к 1 рублю.

Пополнение баланса карточек происходит за счет пожертвований компаний и физических лиц. На сайте ПРОДкарта.рф уже открыт сбор денежных пожертвований на эти цели.
Каждая карта проходит регистрацию в приложении, что исключает возможность обналичивания средств или их нецелевое использование, предупреждают в фонде. Не раскрывая персональных данных семей, благотворителям и спонсорам будут направлены отчеты с указанием буквально всей информации из чека, полученного при покупке товаров.

Организаторы акции призывают малоимущих жителей области пройти регистрацию на сайте и стать потенциальным получателем карты. В планах расширение сетки регионов и увеличение числа участников программы до 2 миллионов семей. Ранее «Призыв» рассказывал о том, что благотворительные организации Владимира ищут волонтеров, чтобы поздравить детей с Новым годом.

Татьяна Данилова

Заглавное фото фонда «Русь»


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