250 семей получили продуктовые карточки

Многодетные и малоимущие жители Владимирской области получили бесплатные продуктовые карты номиналом 1000 рублей. Регистрацию на сайте благотворителей успешно прошли уже 250 семей. Они получают карты на срок от 3 до 6 месяцев. Каждый месяц им будет начисляться по 1000 баллов. Сумма приходит в приложении смартфона. Об этом «Призыву» рассказал представитель организатора акции — Илья Зибров, директор регионального отделения продовольственного фонда «Русь». Проект реализуется в трёх регионах России: Санкт-Петербурге , Ростовской и Владимирской областях. В каждом субъекте совместно с органами социальной защиты населения идет подбор базы семей для участия в программе.

Ходить за продуктовой карточкой никуда не придется. Всё можно сделать, не выходя из дома. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте фонда. В поисковике забейте «фонд продовольствие русь анкета». Проходите по ссылке и заполняете свои данные о себе и о своих детях. Также необходимо прикрепить копии правоустанавливающих документов: паспорта и СНИЛС. В анкете следует также указать ежемесячный доход всей семьи.

— После заполнения этой анкеты заявителю необходимо на свой смартфон установить приложение торговой сети, которое она разработала под этот торговый проект. После установки приложения каждый месяц будет начислять 1000 балов. 1 бал равняется 1 рублю. Данный проект с продкартами стартовал в начале ноября. Он будет действовать от 3 до 6 месяцев. И затариться человек по продкарте может в любом магазине торговой сети в городе или области. На три региона была определено 1000 семей. В нашей области сюда попало 250. Все они многодетные малоимущие семьи. Все они прошли верификационные системы. А в те семьи, где возникли проблемы с установкой приложения, выехали волонтер и помогли всё наладить. Следующее начисление баллов произойдет уже в декабре, — рассказал Илья Зибров.

Карта выдается на срок от 3 до 6 месяцев.

С использованием бонусов семья покупает продукты питания в супермаркетах сети-участника проекта. Сюда входит полный перечень товаров, кроме канцелярки, туалетных принадлежностей, алкоголя и табака. 1 бонус приравнивается к 1 рублю.

Пополнение баланса карточек происходит за счет пожертвований компаний и физических лиц. На сайте ПРОДкарта.рф уже открыт сбор денежных пожертвований на эти цели.

Каждая карта проходит регистрацию в приложении, что исключает возможность обналичивания средств или их нецелевое использование, предупреждают в фонде. Не раскрывая персональных данных семей, благотворителям и спонсорам будут направлены отчеты с указанием буквально всей информации из чека, полученного при покупке товаров.

Организаторы акции призывают малоимущих жителей области пройти регистрацию на сайте и стать потенциальным получателем карты. В планах расширение сетки регионов и увеличение числа участников программы до 2 миллионов семей. Ранее «Призыв» рассказывал о том, что благотворительные организации Владимира ищут волонтеров, чтобы поздравить детей с Новым годом.