16 медицинских работников скончались от коронавируса

Коронавирус унёс жизни 16 медицинских работников Владимирской области. Среди погибших есть врачи, средний и младший медицинский персонал, сообщила директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова. К сожалению, специалисты системы здравоохранения продолжают заражаться коронавирусом и сегодня. Сейчас на больничном находятся около 6% медицинских работников региона с диагнозом COVID-19. Листы временной нетрудоспособности выданы 350 врачам, 650 работникам среднего звена и 85 специалистам младшего медицинского персонала. И это не считая уборщиц, гардеробщиц и буфетчиц, которые трудятся в больницах.

Многие медработники, погибшие от болезни, до конца выполняли свой профессиональный долг.

— К сожалению, не всегда и медработник может с болезнью справиться. Мы понимаем, что многие из них до последнего оказывали помощь. А сами обращались за помощью только тогда, когда болезнь была в самом разгаре, — рассказала Елена Утемова на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации. — Многие медики из старшей возрастной группы, мы понимаем, что ограничения 65+ не распространяются на медицинских работников.

Имена 8 медиков из нашего региона, погибших во время пандемии, отражены в общенациональном списке памяти. Он насчитывает около 800 фамилий врачей, медсестер и санитарок, лаборантов и водителей бригад скорой помощи, которые не пережили ковид. О каждом можно найти краткую информацию. Так, в нашей области первой жертвой опасного вируса стала палатная медсестра городской больницы № 4. О её смерти стало известно в середине мая. Женщине было всего 47 лет.

Что касается заболевших, то уже четыре недели их среднее количество не растёт и не снижается. Сколько медиков переносят вирус тяжело и лежат в больницах, в облздраве затруднились сказать. Такой статистики в ведомстве не ведут. На это, скорее всего, нет времени. Собирать и обрабатывать информацию приходится в ручном режиме.

Переболевшие коронавирусом медики получают страховые выплаты. Только в городской больнице № 4 страховка была выдана 177 специалистам. В региональном отделении Фонда социального страхования сообщили «Призыву», что средств у них достаточно, и все положенные выплаты медработники получат.

В случае летального исхода семье медика полагается страховая выплата в размере 2 752 452 рублей.

Чтобы защитить медиков от возможного заражения, в регион поступает вакцина от коронавируса. На данный момент прививку получили 41 человек. В ближайшем будущем в область поступят около 1100 доз. Они будут распределены между учреждениями системы здравоохранения. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.