113 человек заболели коронавирусом во Владимирской области

Не хотим всем рекордам наши гордые дать имена, но что поделаешь. Во Владимирской области взята новая, невиданная доселе, планка по новым случаям заражения коронавирусом. Всего за один день положительные тесты получили 113 человек. Это на 2,7% больше, чем накануне, когда вирус диагностировали у 110 наших земляков. Уже больше недели ежесуточный прирост заболевших свыше сотни. На сто тысяч населения ковидом заболели 758 человек.

Рост числа инфицированных будет продолжаться, считают областные власти.

Губернатор Владимир Сипягин не прогнозирует улучшение ситуации с коронавирусолм в ноябре. При оптимистичном прогнозе регион выйдет на пик по заболеваемости COVID-19 в начале зимы. Но только при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции и уменьшения числа контактов людей друг с другом.

Всего за время пандемии ковид диагностировали у 10 457 человек. Большинство инфицированных — женщины 50+. Однако на прошлой неделе активный рост числа заболевших отмечался среди трудоспособного населения. За 7 дней количество заболевших людей в возрасте от 18 до 29 и от 30 до 49 лет увеличилось в три раза.

На данный момент активными носителями вируса являются 2 478 человек. Цифра эта стабилизировалась благодаря тому, что число выздоровевших пациентов на этой неделе приблизилось к количеству вновь заболевших. Сегодня больничный закрыли 96 человек. Всего справились с инфекцией 7 702 жителя области. А 277 человек скончались, в том числе 16 медицинских работников.

Ситуация осложняется дефицитом на рынке лекарств. Из аптек исчезли препараты, которые назначают пациентам с ковидом. Уже на следующей неделе проходящие амбулаторное лечение люди должны начать получать необходимые лекарства бесплатно. Медики получат такое право при клинически установленном ковиде, даже если лабораторно диагноз не подтвержден. Остальные будут бороться с недугом один на один. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.