107 жителей области заразились коронавирусом за сутки

Во Владимирской области зафиксировано 107 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый абсолютный антирекорд за все время пандемии. Так много инфицированных ещё не было. Регион уверенно прибавляет по 100 и больше носителей вируса ежесуточно с начала ноября.

Преодолен новый психологический барьер и по абсолютному числу заболевших.

С весны положительные тесты на COVID-19 получили 10 022 жителя области. На сто тысяч населения инфекция диагностирована у 727 человек. В настоящий момент болеют 2489 пациентов с ковидом. С начала осени этот показатель вырос в 4 раза.

Победили инфекцию 7 263 заболевших ковидом. Сегодня больничный закрыли 115 человек. Впервые с конца июля кривая выздоровлений опередили график заражения. И это положительная тенденция. Большинство из них проходили амбулаторное лечение, но часть получала помощь в госпиталях. Сейчас заняты почти 90% коек для пациентов с коронавирусом. Многие госпитализированные в среднем или тяжелом состоянии.

Не пережили болезнь 270 жителей региона. Сегодня, к счастью, печальная статистика не обновилась. Но ситуация с распространением ковида в области сложная. Это признают и местные власти. Губернатор прогнозирует рост числа заболевших в ноябре. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.