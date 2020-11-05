104 жителя области заразились коронавирусом за сутки

Число заболевших за сутки жителей Владимирской области остается высоким. За 24 часа в регионе заболели еще 104 жителя, сообщил Роспотребнадзор. С начала ноября ежедневно фиксируется трехзначный показатель по заболеваемости. Абсолютный максимум случился накануне, 4 ноября, — сразу 107 заболевших.

За минувшие сутки больше всего инфицированных вновь во Владимире — 23 случая. Далее следуют Муромский и Гусь-Хрустальный районы, там 13 и 11 заболевших соответственно. 10 инфицированных в Вязниковском районе, 8 — в Александровском и Петушинском районах, 7 — в Гороховецком. По 6 положительных тестов получили жители Ковровского и Камешковского районов. 4 случая — в Суздальском районе, 3 – в Кольчугинском, по 2 случая — в Меленковском и Юрьев-Польском районах. Меньше всего заболевших в Собинском районе — один человек.

Более 10 тысяч жителей региона заразились коронавирусом за время пандемии.

С весны положительные тесты на COVID-19 получили 10 126 жителей области. В настоящий момент болеют 2481 пациент с ковидом. С начала осени этот показатель вырос в 4 раза. Победили инфекцию 7375 заболевших. За сутки больничный закрыли 112 человек. Летальных случаев не зафиксировано. Всего за время пандемии не пережили болезнь 270 жителей региона.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области развернули еще 35 коек для лечения пациентов с коронавирусом. 20 мест появились дополнительно в Ковровской многопрофильной городской больнице № 1 и 15 коек — в Камешковской районной больнице.