10 фактов, которые нужно знать о кредитах

Большая часть россиян брать кредиты сегодня боится. «Это прямая дорога в долговую яму»,— уверены 47% опрошенных респондентов в возрасте старше 18 лет. Однако, не так кредиты опасны, как о них говорят. Просто нужно уметь их выгодно взять, с ними жить и вовремя прощаться.

Рассказываем, что нужно знать о кредитах на нужные товары и неотложные услуги, и почему не нужно бояться брать взаймы у банков.

1. Кредиты бывают разными.

Начнем с того, что кредиты бывают разными. Но все они зависят от потребности людей. Ипотечный — для покупки квартиры, авто — для покупки машины, есть еще образовательный, целевой — для ведущих личное подсобное хозяйство. А также для молодых заемщиков от 18 до 21 года, для пенсионеров… Однако самый распространенный кредит — потребительский. Его выбирает 61,3 процента населения, чаще других за ним обращаются россияне от 35 лет и старше. Поэтому расскажем подробнее о нем.

2. Как выбрать банк, где взять потребительский кредит.

Согласно последним опросам, самым популярным банком у россиян оказался СберБанк.

Специалисты рекомендуют выбирать для кредита тот банк, на карту которого приходит ваша заработная плата или пенсия. И, конечно же, необходимо учитывать условия на каких банк выдает кредиты. На официальных сайтах банков размещены не только условия каждой кредитной программы, но и требования к заемщикам, способы погашения, а также примерная полная стоимость кредита.

Так, на сайте Сбербанка, с помощью кредитного калькулятора можно рассчитать, сколько составит размер ваших ежемесячных платежей и общей переплаты по любому потребительскому кредиту. Узнать это важно до подачи заявки на кредит.

3. Кто может взять кредит.

Итак, это так называемые требования к заемщику. Взять кредит может тот, кто достиг возраста 18 лет, но не перешагнул планку в 70 лет. При этом еще учитывается стаж работы.

В Сбербанке, например, это 6 месяцев.

4. Какие документы нужно собрать, чтобы получить кредит.

Раньше для получения кредита банки требовали кучу документов и поручительство. Теперь для этого даже справки собирать не надо.

Сбербанк, например, требует только паспорт, если берёте первый кредит до 300 000 рублей, и, не получаете зарплату или пенсию на его карту. Если вы владелец карты — не нужно идти в офис банка, просто заполните анкету в Сбербанк Онлайн.

5. Как получить кредит.

Сделать это можно непосредственно в банке. А если у вас нет ни минуты свободного времени, что делать? Тогда кредит можно оформить не выходя из дома или своего офиса — через интернет.

Сбербанку, например, обычно хватает двух минут, чтобы оформить своим клиентам Онлайн заявку. Ответ приходит по СМС, и в тот же день деньги будут лежать на вашем счете или на карте, которые вы сами и выберете. Можно даже завести дополнительную карту, на которую поступит кредит .

6. Страховка – оформлять или нет?

В банке, при оформлении кредита, предлагают оформить страхование жизни. По закону это не обязательно, но без страховки кредит могут выдать под более высокий процент. Так что решайте сами не слишком ли дорого вам обойдется экономия. Ведь страховка – это защита, которая поможет вам в трудный момент.

7. Кредиты нужно возвращать и вовремя.

Платежи бывают двух видов — дифференцированный или аннуитетный. При первом способе платежи постепенно уменьшаются к окончанию срока кредита. При втором — сумма платежа всегда фиксирована. В любом случае для каждого клиента банк создает специальный график, по которому и осуществляется оплата.

При этом день погашения кредита теперь вы выбираете сами и, если возникнет необходимость, сможете его поменять через год. Самый удобный способ погашения задолженности для тех, у кого нет возможности оплатить кредит через интернет — наличными в кассе банка, через банкомат и терминал.

8. Можно ли снизить ставку по кредиту?

Если раньше взять кредит наличными под 15% казалось большой удачей, сегодня банки выдают средства уже под 10,4% годовых. При этом существуют варианты, когда ставку можно понизить.

Например, если оформить в Сбербанке кредит в рамках их новогодней акции до 28 января 2021 года на сумму от 300 000 рублей и сроком не менее, чем на 15 месяцев, то через год ставка будет снижена на 2%. Для этого нужно выполнить только два условия — гасить кредит строго по графику и не гасить его досрочно.

9. Что делать, если нет возможности оплатить кредит?

Никто не застрахован от временных финансовых трудностей. Что делать, если нет возможности платить по кредиту в срок. Для таких клиентов у банков есть услуга — рефинансирование или перекредитование. Им могут выдать новый потребительский кредит, который закроет долги по займам на более выгодных условиях. При этом платить вы будете не по двум кредитам. Их объединят в один, что очень выгодно.

В Сбербанке для этого нужно просто подать заявку и получить деньги на рефинансирование в Сбербанк Онлайн. Никаких очередей, справок и комиссий. Ставка и сумма кредита будут определены при оформлении договора. Рефинансировать можно кредиты других банков, потребительский кредит, автокредит и ипотеку.

10. А что такое кредитные каникулы?

Не хотите перекредитовываться, можно воспользоваться отсрочкой платежа – это как раз и есть кредитные каникулы. В этом случае банк либо даёт отсрочку или снижает платёж, а может вообще освободить вас от платы по кредиту на шесть месяцев. Но получить отсрочку можно, если ваш доход снизился на 10% и больше. Сумма кредита значения при этом не имеет значения.

ПАО «Сбербанк»