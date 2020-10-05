Зона поиска пропавшего мальчика расширяется

Пропавшего 7-летнего мальчика из поселка Горки Камешковского района ищут уже восьмой день. Поиски ведутся круглые сутки и не сворачиваются. Зоны прочесывания и маршруты ежедневно меняются и расширяются. Поиск приобретает всероссийский масштаб.

— Мальчик пока не найден. Поиск расширяется. К нам приезжают старшие из поисковых групп из Рязанской, Нижегородской, Тверской, Ивановской областей. Они забирают всё ориентировки для поиска и организуют их у себя. Мы сотрудничаем и находимся постоянно на связи с работниками Следственного комитета, — рассказала «Призыву» представитель регионального отряда «Лиза Алерт» Мария.

В Следственном комитете по Владимирской области пояснили, что на данный момент по пропаже ребенка возбуждено уголовное дело, проводятся все следственные действия. Завтра обещают озвучить более подробную информацию по этому делу.

Баннеры с информацией о пропавшем мальчике размещены в Камешковском и Ковровском районах, Владимире, а также у соседей в Рязани. Листовки с ориентировками обновляются ежедневно. При этом поисковики просят не заниматься самодеятельностью в расклейке объявлений. Это может навредить.

7-летнего школьника ищут восьмые сутки.

— Если вы действительно хотите помочь в его поисках, пожалуйста, не занимайтесь распространением информации и, тем более, установкой билбордов самостоятельно. Сведения в ориентировках — это персональные данные ребёнка, на использование которых требуется специальное разрешение. Кроме того, в любой момент может потребоваться оперативно актуализировать информацию, поэтому ДПСО «LizaAlert» необходимо знать точное расположение всех билбордов. Если у вас есть возможность разместить баннеры поиска в местах с большой проходимостью, пожалуйста, свяжитесь с отрядом по номеру 8-800-700-54-52, — сообщается в официальной группе «Лиза Алерт».

По сообщению волонтеров, на данный момент отработано более 470 задач, организовано более 340 пеших групп – «лис». Ежедневно вместе с ними поиск ведут сотрудники правоохранительных органов, кинологи, водолазы. Сотрудники МЧС привлекают для поиска беспилотные летательные объекты. На местности в Камешковском районе спасательные группы работали и в эти выходные.

— Нашими водолазами обследовано 4 водоёма, совершено 16 спусков, – сообщили «Призыву» в пресс-службе управления МЧС по Владимирской области. – В субботу от пожарно-спасательного гарнизона работали 6 человек и 2 единицы техники, обследовали заброшенные сооружения и чердачные помещения. Также работала водолазная группа от специализированной пожарно-спасательной части — 3 человека, 1 единица техники и 1 плавсредство. В воскресенье работали 6 человек и 1 единица техники от пожарно-спасательного гарнизона и кинологический расчёт в количестве 2 человек, 1 единицы техники и 1 собаки.

Напомним, что мальчик пропал 28 сентября. Он не вернулся домой после школы. Сейчас поисковики просят откликнуться автомобилистов, которые 28 сентября в районе 13.30-15.00 часов проезжали по территории поселка Горки в Камешковском районе. Любые сведения с видеорегистратора могут помочь в обнаружении ребенка.

Ранее «Призыв» сообщал, что отряд «Лиза Алерт» не принимает денежную помощь, не имеет расчетных счетов и виртуальных кошельков. Волонтеры рассказали, что сейчас пока идут поиски мальчика активизировались мошенники.