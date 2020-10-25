Зинаида Ежкова: владимирская поэтесса из грибоедовских мест

Последняя программа «Точки на карте» была посвящена усадьбе Грибоедовых в деревне Красное Сущево Суздальского района. Там прозвучало чудесное стихотворение уроженки тех мест – владимирской поэтессы Зинаиды Ежковой, по мужу Нефедовой. Это произведение придало очередному краеведческому выпуску «Призыва» особое, лирическое звучание и очень заинтересовало его подписчиков. Но информации о его авторе в открытых источниках оказалось очень мало, поэтому мы связались с Зинаидой Ежковой и попросили ее рассказать о себе, своей семье, своем творчестве и, конечно, о своей родине Красное Сущево.

— Когда вы начали писать стихи?

— Писать стихи я начала в 28 лет, неожиданно для себя, как будто под диктовку стала записывать по нескольку в день, ранее об этом даже не помышляла. Начальница тайком отнесла моё стихотворение о войне и мире в 1983 году в газету «Маяк» ВПО «Точмаш». С тех публиковалась там много лет и в других газетах города тоже, в журнале »Откровение» была большая подборка. Читала свои стихи на смотрах художественной самодеятельности, на конкурсах.

— Почему вы не издали ни одного сборника своих стихов?

— В 2003 году главный редактор многотиражки хотел издать мне книгу стихов бесплатно, за счёт завода. Я должна была принести ещё стихи для презентации в городской газете и на Владимирское радио, но тогда у меня не было условий и возможности, чтобы всё это подготовить, да и желания тоже. Руководитель студии «Владимирские посиделки» Юрий Поликарпов велел «привести меня за руку», если я не приду. За всё годы я была у них раза 4 и очень давно. Человек я стеснительный, непубличный, и не хотела там читать свои стихи для рецензирования, да мне это было и не нужно. Они там периодически издавали сборники своих стихотворений, но я тоже к этому не стремилась.

Юрий Поликарпов познакомился с моими стихами на сайте « Стихи.ру» и вот что написал в рецензии:

«Я понапрасну не хвалю. А за некачественные стихи могу и сказать пару неласковых… И еще: во Владимире при региональном отделении Союза писателей России (Музейная, 3) с 1995 года существует литературная студия «Владимирские посиделки»… Я туда пришел в 1998 году. Много времени утекло. Сейчас я — в статусе руководителя студии. Но я не об этом. Приходили и продолжают приходить слабые авторы, а через 2-3 года, глядишь, начинают делать неплохие стихи, внимая критике своих коллег. Вы же пишете так, будто уже прошли этот путь, либо самостоятельно познали тайна «изготовления» качественной, можно даже сказать — профессиональной поэзии. Я бы без сомнений рекомендовал Вас в члены СПР. Я имею в виду не Российский Союз писателей — чисто коммерческое предприятие, а Союз писателей России. Хотя и в РСП много хороших авторов».

А это мнение известного поэта из Тулы Александра Пустовойта:

«Зинаида, Ваше творчество огромно, как океан, любые темы вам по плечу. Ваши переживания не однозначны, заполнены душевным теплом, счастье должно вам сопутствовать, здоровье, как сама природа — процветать. Всего Вам доброго и Богоугодного, радуйте своих читателей, детей и внуков! С уважением и признательностью, Александр!»

А вот отзыв от пользователя «Сиреневый Туман»:

«Вы пишите как Бог! Если вас много хвалить, то вредить высокой поэзии… из критического, я бы отметил, что Вы немного торопитесь… у Вас глобальный фундамент, а на нём Вы хотите поставить ветряную мельницу… Не надо, стройте хрустальный замок в металлической арматуре на долгие века, Вы способны двигать облака… может быть и мне найдётся местечко в Вашем солнечном будущем…Не обижайтесь на недостаточный анализ. Вы очень ярко выделяетесь на небосклоне поэтики, поверьте мне и поверьте в себя… Вы выше… Вы обогнали время…»

И таких отзывов почти 2000 от разных поэтов страны.

— А как вы считаете, Интернет и социальные сети — для поэта это зло или добро?

— Интернет – это благо в нашей современной жизни. Ему я посвятила много стихотворений, а для поэта – это ещё и возможность заявить о себе, реализовать своё творчество, к тому же обратная связь с читателем очень важна. Можно принимать участие в любых конкурсах на различных площадках страны и даже мира.

Один раз по рекомендации Фрунзенской администрации мне позвонила журналист, и мои стихи отобрали для сборника «Присягаю белому листу», выпущенному на деньги мэра города Рыбакова. Сборник занял 2-е место на конкурсе, и мне выдали премию, на которое я купила пальто.

— Расскажите, пожалуйста, о месте вашего рождения и о вашей семье.

— Родилась я 23 октября 1955 года в деревне Красное Сущёво Суздальского района, там прошли и детство, и юность, и молодость. В 1965-м моя семья переехала жить во Владимир. Родители с молодых лет работали на ВПО «Точмаш». Мама Надежда Ивановна Ежкова в 12 лет оставила учёбу и стала работать в колхозе, выращивала овощи для фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941 -1945 гг». Ежковых у нас в деревне было много и сейчас есть. Ещё сплошь одни Агаповы, Савельевы, Яшины.

Красное Сущёво тогда было очень красивым живописным уголком с барским и колхозным (как продолжение) садом, вокруг которого с трёх сторон в два ряда росли берёзы, а с четвёртой стороны от имения Грибоедовых была липовая аллея. Наш дом стоял (и сейчас стоит) через овраг второй от барского, где потом была школа, в которой я училась 2 года, а в 3-й класс перешла в школу № 21 на ул. Мира.

Моя душа навеки осталась в родном краю, которому я посвятила много стихотворений.

— А что вы знаете о последних владельцах Красного Сущево – семье Смирновых, родственниках Грибоедовых?

— О Смирновых я много слышала от бабушки по отцовской линии Ирины Ивановны Ежковой 1897 года рождения. Тогда я была ещё маленькой и точно не помню, то ли сама бабушка, но, скорее всего, её мать работала прислугой в барском доме. Там был домашний театр, и её тоже привлекали. Когда Смирновы после революции переезжали жить во Владимир, они подарили ей книги из своей библиотеки. «Романы» — так их называла бабушка.

Она была заядлая любительница книг до самой смерти, читала и в 95 лет. Постоянно приходилось носить их из городской библиотеки. После ужина перемоет всю посуду, дела все переделает и сядет в маленьком чулане за занавеской читать до полуночи и дольше. Имя Ирина было у неё редкое по тем временам – одно на всю округу в 7 деревень. А меня, по её словам, если бы я родилась мальчиком, должны были назвать Михаилом в честь молодого барина – Михаила Юрьевича, внука Дмитрия Александровича Смирнова, библиографа Александра Грибоедова, но пришлось мне стать Зинаидой Юрьевной по святцам.

— Чем вы увлекались в детстве и юности?

— К книгам я приобщилась с 3 лет, мне не нужны были никакие игрушки, только книги. Встречала маму с работы у оврага в надежде, что она купила мне новую книжку. Потом поступила в техникум советской торговли, только потому что там не было черчения, которое я в школе не любила. Чтобы не портить показатели, по просьбе классного руководителя мне за любой чертёж ставили оценку «4».

Я очень любила геометрию, а любимым предметом была литература, а в техникуме – физика. Меня даже освободили от экзамена по ней за отличное знание предмета, как сказала учительница, в её практике это впервые. Учила нас Александра Михайловна Медведь. Я одна из группы закончила техникум с отличием в 1974 года и получила красный диплом.

— А как в дальнейшем сложилась ваша судьба?

— В 1978 году с мужем и старшей дочерью уезжала на всемирную стройку завода «Атоммаш» в городе Волгодонске. Там, на донской земле, родилась моя младшая дочь. Через 3 года мне посчастливилось обменять квартиру на Владимир. Не по нраву пришлась мне голая степь с ветрами и бесснежными зимами.

Что касается места работы, то в областном управлении торговли не осталась работать и от перевода в областное управление общественного питания отказалась. Карьеру делать не стала. Поработав товароведом и старшим товароведом на базах и помотавшись по командировкам, а главное, поняв, что сфера торговли – это не моё призвание, я оказалась на заводе «Точмаш», где с перерывом в 7,5 лет проработала 14 лет. Потом меня уволили по состоянию здоровья, с 2004 года на инвалидности.

— Как ваши родные относятся к вашему творчеству?

— Моему мужу очень нравились мои стихи, он их всегда читал и перечитывал, говорил, что очень душевные. Сейчас мы в разводе. Теперь мои фанаты – младшая дочка Аня и внучка Саша, а старшая дочь Екатерина и её дети к ним равнодушны. У них в приоритете – художественная гимнастика и рукоделие.

— А чем вы сейчас увлекаетесь?

— У меня любимое занятие – это огородничество, хоть хлебом не корми. Выращиваю овощи и фрукты для всего семейства. Ну, а стихи в последнее время рождаются только в осенне-зимний период. За 4 года пребывания на сайте «Стихи.ру» у меня более 40 тыс. читателей, честным путём, без раскруток за деньги, как делают там большинство авторов. Приглашаю всех, кто хочет познакомиться с моим творчеством к себе на страницу. Буду рада!