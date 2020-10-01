Жизнь после ковида. Врачи рассказали об осложнениях и реабилитации

Антон (имя изменено по просьбе героя) вспоминает дни в больнице с ужасом. 40-летний здоровый мужчина в один момент превратился в беспомощного больного. Начиналась все с небольшого недомогания. Когда Антон перестал чувствовать запахи, его охватила паника — ковид. Оба теста не показали ничего. Госпитализировали Антона после КТ, когда сомнений больше не оставалось. К тому моменту ему уже нужна была кислородная поддержка… Выписали Антона на днях. Он осунулся, похудел на пару размеров и с трудом преодолевает путь от дома до ближайшего супермаркета. Слабость и одышка теперь его спутники на ближайшие месяцы. Предстоит долгая реабилитация.

Коронавирус, согласно официальной статистике, победили более 5000 жителей Владимирской области. Кто-то переболел в легкой форме, кому-то, как нашему герою, повезло меньше. Последним предстоит напряженная борьба с последствиями болезни. О возможных осложнениях, их лечении и реабилитации после COVID-19 «Призыву» рассказали врачи.

О коварстве коронавируса и его осложнениях

Добиться отрицательного теста по COVID-19 – это ещё полдела. Заболевание может быть до конца не побеждено. В отличие от гриппа и других ОРВИ выздоровление идет долго. Даже у молодых людей. Чувство слабости и недомогания может потом держаться несколько недель. А у пожилых и людей с хроническими заболеваниями — от 1 месяца до полугода.

— Последствия ковида дают очень выраженную астению. Человек становится вялым, слабым. У него снижается настроение. Причем бывает надолго, на несколько месяцев. То есть осложнения могут быть и на центральную нервную систему. Потом на легочную ткань – мы опасаемся формирования фиброза, рубцевания легочной ткани. На том месте, где проходил воспалительный процесс. Теоретически могут быть осложнения на сердце – миокардит, — поясняет главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения Игорь Петряков.

При выписке пациенту, переболевшему пневмонией могут быть выписаны препараты, разжижающие кровь. В постковидном периоде их необходимо принимать по назначению врача, говорит терапевт высшей квалификационной категории Изабелла Ивкова. Потому что во время болезни зачастую воспаляются стенки сосудов, где могут образовываться микротромбы. Уже были случаи развития инфарктов.

— В июле я сама переболела ковидом, у меня была амбулаторная реабилитация. И вот только сейчас я вернулась в прежнюю форму, — говорит Изабелла Ивкова. – Астенический синдром слабости держится долго, но наши пациенты не выдерживают, они рвутся на работу, у многих ипотеку надо выплачивать. Но переутомление после болезни заканчивается осложнениями!

Итак, какие осложнения может вызвать коронавирус:

-повышенное тромбообразование,

-слабость мышц,

-патологии легких,

-мужское бесплодие,

-проблемы с сердцем,

-почечная недостаточность,

-расстройство нервной системы и психики.

Бесплатная реабилитация в санатории

Тяжелопереболевших могут направить на бесплатную реабилитацию (по полису ОМС) в медцентр «Решма». Он находится в Ивановской области, в 25 км от Кинешмы. Там пациенты проходят санаторно-курортное лечение. Они буквально учатся заново дышать. Реабилитацию уже прошли 33 жителя Владимирской области.

Как же попасть в «Решму»? Как пояснили «Призыву» в приемной медцентра, на почту reshma-2@mail.ru пациенту необходимо отправить копию полиса ОМС с двух сторон и выписку с последнего места госпитализации с двумя отрицательными анализами по ковиду. В выписке должен быть указан и уровень сатурации в крови.

— После того, как мы изучим все документы, мы присылаем на вашу почту ответ. Запрос на бесплатную реабилитацию рассматривается в течение 7 дней. И уже с нашим заключением можно идти к своему лечащему врачу, терапевту за направлением в санаторий, — пояснил сотрудник медцентра.

Подробности можно узнать в «Решме» по телефону: 8-915-828-40-00 в будни с 9.00 до 16.00.

Оптимальным сроком для реабилитации после перенесенного коронавируса являются первые 2-3 месяца. Бесплатный курс по полису ОМС рассчитан в среднем на 10 дней, сообщает облздрав. Специалисты центра помогают восстановить функцию легких, улучшить доставку кислорода к органам и тканям, повысить устойчивость к физическим нагрузкам, стабилизировать психоэмоциональное состояние. Здесь люди проходят физиотерапевтичекое лечение, ингаляционную терапию, массаж, занимаются лечебной физкультурой, в том числе с использованием тренажеров.

На официальном сайте «Решмы» сообщается, что пройти реабилитацию пациенты могут и за свой счет. Пребывание в двухместном номере в октябре для одного человека будет стоить около 3,5 тысяч рублей в сутки, включая 4-х разовое питание и лечение.

Реабилитация на дому

Реабилитация на дому после тяжелого течения коронавируса должна проходить под контролем врачей. Это особенно касается дыхательной гимнастики, которую обязательно советуют делать после выписки. В остальном — это здоровый образ жизни: хороший сон не менее 7 часов, правильное питание и прогулки на свежем воздухе.

— Мы пациентам, у которых были проблемы с легкими, даем брошюру, в которой подробно всё описано. И они выполняют дома дыхательную гимнастику. К сожалению, многие ленятся, но те пациенты, кто полежали в ковидных центрах, все рекомендации выполняют и дыхательную систему восстанавливают. Полезно в это время гулять в сосновом бору, дышать фитонцидами. В питании должно быть много антиоксидантов: лук, чеснок, облепиха, клюква, морская водоросль спирулина, все продукты пчеловодства, — рекомендует Изабелла Ивкова.

А ещё важно одеваться по погоде, не переохлаждаться и не перегреваться. Потому что у закутанного человека в душном помещении высохшая слизистая дыхательных путей становится доступной для микробов ничуть не меньше, чем у замерзшего человека. Лучше избегать массового скопления людей. В магазинах и общественном транспорте специалисты советуют носить медицинскую маску, особенно сейчас, в сезон ОРВИ и гриппа.

Итак, медики в качестве домашней реабилитации советуют:

-дыхательная гимнастика по назначению лечащего врача,

-правильное питание,

-здоровый сон,

-прогулки на свежем воздухе,

-исключение стрессов,

-отказ от алкоголя.

Ранее «Призыв» сообщал, что подавляющее большинство госпитализированных пациентов с COVID-19 – женщины. Среди тех, кто тяжело переносит болезнь, их 76%. И только 24% — мужчины.