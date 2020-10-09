Жители Владимира выступили против застройки в парке у ДДюТ

Проектировщики из бюро «Реформа», разработавшие дизайн-проект парка у Дворца детско-юношеского творчества и здания администрации Владимирской области, встретились с жителями города, чтобы услышать их предложения и замечания. Московские специалисты работали по заказу мэрии. Основа концепции — сохранение существующих садов и отказ от застройки. Все объекты досугового наполнения расположены по периметру: детские и спортивные площадки, парковки, павильоны. Большие вопросы вызвала у общественности возможная замена павильонов на общественный центр площадью 25 тысяч квадратных метров.

Модератор группы «Зеленый Владимир» Полина Ганцева сообщила, что по размерам объект сопоставим с Северными торговыми рядами и это в корне противоречит концепции отказа от застройки парка. Столичные проектировщики возразили: случаются дождливые и снежные дни, когда гуляющим в парке понадобится не просто переждать непогоду под крышей, но и передохнуть в кафе, посмотреть фильм, прогуляться по выставке или посетить сувенирную лавку.

Сергей Виноградов, главный архитектор бюро «Реформа»:

К вопросу об айдентике. Есть две точки опоры: сады и река Лыбедь. Нам кажется, что концепция садов включает в себя и историю Лыбеди.

Мы пытаемся ее прославить путем создания первой во Владимире набережной. Это странно, что город стоит на реке, а набережной нет.

Еще хотели бы обратить внимание, что 70% дорожек натоптали местные жители. Некоторые проектировщики даже говорят, чтобы понять, где делать дорожки, надо запустить на территорию людей.

В парке хотят сделать малиновую набережную, вишневую аллею, дождевые сады.

Споры вызвали расположение парковок и их вместимость. Столичные архитекторы говорят, что существующие стоянки у дворца и администрации переполнены, нужны новые, но придется пожертвовать зеленым массивом. В этом вопросе их поддержали местные архитекторы, которые также уверены, что посещаемость и популярность парка зависят от наличия инфраструктуры, в частности бесплатных парковок. А вот жители окрестных домов, участвующие в обсуждении дизайн-проекта, не согласны с такой идеей. Всем советуют пересаживаться на общественный транспорт.

Евгений Усенко и Игорь Черноглазов, архитекторы Владимира:

Любая парковая зона подразумевает под собой скульптуру, которая организовывает пространство. Я понимаю, детские площадки нужны, но должна быть изюминка, вокруг которой все крутится.

У нас город сейчас перенасыщен ландшафтной скульптурой низкого качества. Из глины, соломы, наполнены травой. Ишачок, хоккеист. Мне кажется, при современном решении такого быть не должно. Они должны быть более дизайнерские.



Окончательное решение о функциональных приоритетах будущего парка и деталях его наполнения примут сами владимирцы. 14 октября в шесть часов вечера во Дворце детско-юношеского творчества проведут общественное обсуждение предварительной архитектурно-планировочной концепции благоустройства городского парка. Мероприятие пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции на условиях предварительной регистрации. Для участия в обсуждении необходимо подать заявку на электронную почту vl_op33@mail.ru или по телефону 33-05-18.

О том, как выглядит парк у ДДюТ сейчас, можно узнать, посмотрев короткое видео «Призыва».