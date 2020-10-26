Жители Сновиц хотят заглянуть в сказку

Активисты села Сновицы Суздальского района намерены построить детскую площадку. До ближайшей далеко — около двух километров! В коттеджном поселке более 300 семей, немало многодетных. 30 соток земли под площадку выделила местная администрация. На большее пока рассчитывать не приходится. На сельской сходке решили обратиться в фонд «Шаг в жизнь». В рамках программы «Загляни в сказку» тот занимается строительством детских площадок в соседних от Москвы регионах.

При помощи фонда уже построена деревянная резная детская площадка в Гусь-Хрустальном.

Новую детскую площадку в Сновицах хотят сделать на улице Горьковской. Мама пятерых детей Елена Манько несколько лет добивалась от районных чиновников, чтобы те выделили кусок земли под досуговую зону и небольшой сквер. Дали 30 соток. Там не было собственника, а земля упорно зарастала бурьяном. В этом году Елена, наконец, получила выписку из Росреестра, где указано, что в этом месте можно размещать «площадку для занятия спортом».

— Мы своими силами сделаем дизайн-макет будущей площадки в 3D, — рассказала «Призыву» Елена Манько. — Покрытие спортивной площадки хотим сделать из резиновой безопасной крошки. А по периметру участка должны расти хвойные деревья, клён, рябина.

Спортинвентарь и тренажеры больше подойдут подросткам, местная малышня мечтает о горках и качелях, а родители ещё и о парковочных местах, пусть даже для велосипедов. Ведь поиграть на этой площадке захочет вся округа. Для фонда «Шаг в жизнь» местные жители записали презентационный ролик, в котором рассказали о площадке своей мечты.

Сейчас их заявка рассматривается. Благотворители на своей странице поясняют, что предполагают заинтересованное участие селян в реализации проекта – те должны провести субботник на месте будущей площадки и с участием властей оформить документацию. Кроме того, есть требования к самому участку. В частности, там должны расти деревья.

— Парк (или лес) должен быть «взрослым», с красивыми, многолетними, высокими деревьями, чтобы избушка Бабы-Яги нашла там для себя место и наши сказочные персонажи органично вписались в окружающую среду и превратили пространство в настоящий сказочный лес! — сообщили благотворители.

В администрации сельского поселения «Призыву» сообщили, что готовы участвовать в благом деле. Но просто так выделить деньги не могут: таких средств не запланировано в бюджете. Местные чиновники предложили землякам участие в областной программе на условиях софинансирования 50 на 50.

— Местные жители собрали, например, 100 тысяч рублей. Мы информируем область, и та может удвоить сумму, — пояснили в администрации Новоалександровского сельского поселения. — Деньги селян помещаются на специальный счет, и область рассматривает заявку в течение 10 дней. Затягивать не будут.

При участии областного бюджета уже появились детские площадки в Богослово и Кутуково.

Если жители Сновиц своим ли тщанием, при поддержке ли проекта «Загляни в сказку» сумеют построить зону отдыха, то её освещением и обслуживанием уличных фонарей займутся местные власти, пообещали нам в администрации.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские чиновники обещали помочь с детской площадкой в посёлке РТС.