Жители пяти квартир остались без крова после пожара

Крупный пожар в Гусь-Хрустальном оставил 5 семей без жилья. Сообщение о возгорании многоквартирного жилого дома на улице Интернациональной спасатели получили накануне в 23.22. Когда пожарные были на месте, кровля двухэтажного 12-квартирного дома полыхала на всей площади. Огнем было охвачено 600 кв. метров. К счастью, жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно. 19 человек, среди которых 7 детей, были размещены в Едином социально-культурном центре, расположенном поблизости.

— В ходе тушения на месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность в настоящее время устанавливается, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Дом, в котором случился пожар, был признан аварийным.

Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства случившегося. Уже известно, что дом был признан аварийным в 2013 году, в 7 из 12 квартир никто не проживал. Сейчас решается вопрос о предоставлении жилья и прочей помощи пострадавшим жителям.

Ранее «Призыв» сообщил о крупном возгорании в Коврове. Там горел цех по производству акриловых ванн.