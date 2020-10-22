Жителей попросили быть сознательнее из-за угрозы ковида

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области осложняется, а эпидемиологическая обстановка вызывает беспокойство властей. Об этом сегодня заявил первый вице-губернатор Сергей Шевченко. Он признал, что население устало от ограничительных мер. Но без них переломить ситуацию не получится.

— Ежедневно фиксируется около 80 заболевших. Это очень много. Напомню, пик заболеваемости был зафиксирован 18 мая, тогда в нашем регионе заболели 99 человек. При этом средства диагностики на тот момент ещё не были совершенны, как сейчас, и соблюдались обширные карантинные ограничения, — отметил Сергей Шевченко. — В настоящий момент этих ограничений нет, а население испытывает усталость от требований пользоваться индивидуальными средствами защиты, соблюдать социальную дистанцию и предпринимать строгие гигиенические меры.

Ситуация с коронавирусом осложняется сезонными заболеваниями, считает Сергей Шевченко. COVID-19 не отменяет ОРВИ и грипп. Только накануне с симптомами острых респираторных вирусных инфекций в больницы региона обратились 656 пациентов. Еще у 111 человек подозрение на пневмонию. Прибавьте к этому дефицит медработников и коечного фонда (в ковидных госпиталях занято уже 90% мест).

Директор облздрава Елена Утёмова накануне потребовала ввести новые ограничительные меры, иначе региональная система здравоохранения захлебнётся. Какие именно запреты нужны, она не уточнила. А сегодня на брифинге для журналистов просто призвала жителей региона разорвать контакты и минимизировать общение. Об этом же говорят и в Роспотребнадзоре.

Власти призывают жителей области к ответственному поведению.

— Предотвращение взрывного характера распространения инфекции зависит не только от ограничительных мероприятий, но и от каждого из нас. Соблюдение масочного режима будет способствовать снижению роста заболеваемости, — отметила специалист ведомства Илона Голованчикова.

Пока же средства индивидуальной защиты носят далеко не все. За соблюдением масочного режима следят сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицией. С начала осени было выписано 220 протоколов об административном правонарушении.

Ранее «Призыв» сообщал, грозит ли жителям региона самоизоляция и какие ограничительные меры уже введены.