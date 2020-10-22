Жителей попросили быть сознательнее из-за угрозы ковида

Ситуация с заболеваемостью усугубляется

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области осложняется, а эпидемиологическая обстановка вызывает беспокойство властей. Об этом сегодня заявил первый вице-губернатор Сергей Шевченко. Он признал, что население устало от ограничительных мер. Но без них переломить ситуацию не получится.

Ежедневно фиксируется около 80 заболевших. Это очень много. Напомню, пик заболеваемости был зафиксирован 18 мая, тогда в нашем регионе заболели 99 человек. При этом средства диагностики на тот момент ещё не были совершенны, как сейчас, и соблюдались обширные карантинные ограничения, — отметил Сергей Шевченко. — В настоящий момент этих ограничений нет, а население испытывает усталость от требований пользоваться индивидуальными средствами защиты, соблюдать социальную дистанцию и предпринимать строгие гигиенические меры.

Ковидные госпитали переполнены. Фото «Призыва»

Ситуация с коронавирусом осложняется сезонными заболеваниями, считает Сергей Шевченко. COVID-19 не отменяет ОРВИ и грипп. Только накануне с симптомами острых респираторных вирусных инфекций в больницы региона обратились 656 пациентов. Еще у 111 человек подозрение на пневмонию. Прибавьте к этому дефицит медработников и коечного фонда (в ковидных госпиталях занято уже 90% мест).

Директор облздрава Елена Утёмова накануне потребовала ввести новые ограничительные меры, иначе региональная система здравоохранения захлебнётся. Какие именно запреты нужны, она не уточнила. А сегодня на брифинге для журналистов просто призвала жителей региона разорвать контакты и минимизировать общение. Об этом же говорят и в Роспотребнадзоре.

Власти призывают жителей области к ответственному поведению.

Предотвращение взрывного характера распространения инфекции зависит не только от ограничительных мероприятий, но и от каждого из нас. Соблюдение масочного режима будет способствовать снижению роста заболеваемости, — отметила специалист ведомства Илона Голованчикова.

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом увеличивается. Фото «Призыва»

Пока же средства индивидуальной защиты носят далеко не все. За соблюдением масочного режима следят сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицией. С начала осени было выписано 220 протоколов об административном правонарушении.

Ранее «Призыв» сообщал, грозит ли жителям региона самоизоляция и какие ограничительные меры уже введены.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»


Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение