Жесткая дискуссия развернулась вокруг проекта парка у ДДюТ

На общественном обсуждении дизайн-проекта парка у ДДюТ смогли высказать свои пожелания и критические замечания маститые местные скульпторы и архитекторы, общественники и бизнесмены в сфере общественного питания и благоустройства общественных пространств. Выполнить их все кажется невероятным. Некоторые из высказываний были настолько полярными, что вряд ли столичным специалистам из бюро «Реформа», которых мэрия наняла для разработки эскизной версии парка, удастся учесть все сказанное.

Камнем преткновения стали парковки и место их строительства. Одни уверены, что площадки для машин необходимы, другие выступают резко против их размещения на территории парка. Но они все же появятся, потому что на них настаивают представители администрации и бизнес-сообщество. Сотрудник городского отдела транспорта заявил, что на Октябрьском проспекте и улице Мира нужны парковки, чтобы не заставляли крайние полосы, где останавливаются автобусы. А владелец сети кафе отметил, что только развитая инфраструктура парковок для авто и велотехники повысит спрос на парк и, следовательно, сможет привлечь предпринимателей.

— Мы считаем, что следует провести реформу сети общественного транспорта. Больше ориентировать людей пользоваться им. До парка должны доставлять автобусы разных маршрутов, если уж с размещением парковок личного транспорта есть сложности, — считают урбанисты из общественного движения «Владимир будущего».

На 28 гектарах парка у ДДюТ разместят детские и спортивные объекты, сделают набережные и сохранят сады.

Спортсмены считают, что нужно больше спортплощадок. В дизайн-проекте предусмотрены скейт-парк, памп-трек, воркаут, пространство для паркура. Попросили учесть волейбольные, баскетбольные и даже футбольные площадки.

Экоактивисты настаивают на том, что надо развести ботанический сад с градацией деревьев и старые сады с малиновой набережной и вишневыми аллеями. Большинство потребовали лавочки, освещение, тропинки с хорошим покрытием, а также системы видеонаблюдения.



— Важно парк наполнить сезонными активностями, чтобы он не простаивал зимой или в непогоду. Отдельно стоит проработать вопрос, чем туда завлечь туристов, — высказался представитель общественности Юрий Борисов.

Были и критические замечания. Одним архитекторам не понравились деревянные настилы на набережной и в аллеях, другим показалось, что проекту не хватает изюминки, отличий, по которым парк был бы узнаваем.



Теперь столичным архитекторам предстоит обработать все замечания и скорректировать предварительный проект. Одновременно мэрия запустила голосование за название парка у ДДюТ. В списке много предложений: «Вишневый сад», «Муравки», «Долина Лыбеди».

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия близится к финалу с работами по устройству велодорожки в парке «Добросельский». Скоро его откроют официально. А пока общественники разбираются, какие плюсы и минусы есть на детской площадке.