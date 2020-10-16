Женский стендап и убойный хеви-металл: в эти выходные вы не заскучаете!

#COMEDY33 представляет самый красивый комедийный проект области — Женский открытый микрофон. Комикессы как опытные, так и начинающие делятся своими новыми шутками, мыслями и наблюдениями. На сцену может выйти любая желающая, у каждой есть 3 минуты, чтобы рассмешить зрителей. Приходите, чтобы поддержать комикесс, послушать новые классные шутки и внести свой вклад в развитие стендапа!

Бар «Шифер»: ул. Октябрьская, 2

17 октября в 19.00

Цена билета – кто сколько захочет, но не менее 50 руб.