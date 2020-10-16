Женский стендап и убойный хеви-металл: в эти выходные вы не заскучаете!

Самые яркие события 17 и 18 октября

  1. Женский стендап 16+

    #COMEDY33 представляет самый красивый комедийный проект области — Женский открытый микрофон. Комикессы как опытные, так и начинающие делятся своими новыми шутками, мыслями и наблюдениями. На сцену может выйти любая желающая, у каждой есть 3 минуты, чтобы рассмешить зрителей. Приходите, чтобы поддержать комикесс, послушать новые классные шутки и внести свой вклад в развитие стендапа!

    Бар «Шифер»: ул. Октябрьская, 2

    17 октября в 19.00

    Цена билета – кто сколько захочет, но не менее 50 руб.

  2. Презентация нового альбома группы Perfeсt Crime 18+

    Московская hard-n-heavy группа, которая разогревала самих Scorpions, презентует свой новый альбом во Владимире! Дух старой школы hard-n-heavy, сумасшедший вокал, мощные гитарные риффы и пронзительные соло не оставят равнодушными никого!

    Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14

    17 октября в 20.00

    Цена билета – от 300 руб.

  3. Моноспектакль Даниила Чемоданова 12+

  4. Концерт романсов «Пока падают листья» 6+

    Ретро-программу из произведений, вошедших в золотой фонд советской эстрады, подготовили для вас солистка Культурного центра имени поэта А.И. Фатьянова, лауреат международных конкурсов, обладатель титула «Гордость Романсиады», финалистка Международного конкурса русской песни в Лондоне (Великобритания) Ольга Голицына (контральто) и лауреат международных конкурсов, педагог РГУ им. А.Косыгина Академии Маймонида, пианист-виртуоз Мария Кладова-Штокман (фортепиано). Вы услышите романсы и песни из репертуара И. Юрьевой, К. Шульженко, А. Баяновой и др. Ведет концерт директор Культурного центра имени поэта А. И. Фатьянова, Член Союза писателей Анна Фатьянова-Китина.

    Областной дом работников искусств: ул. Гоголя, 2

    17 октября в 19.00

    Цена билета – 250 руб.

  5. Библиотечник на проспекте Строителей 6+

    На традиционном библиотечники областной библиотеки для детей и молодежи выступит талантливый музыкант и добрейшей души человек Антон Ленский. Сольно и вместе со своими друзьями-музыкантами он будет весь вечер импровизировать и услаждать ваши уши чарующими звуками своей уникальной гитары.

    Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Рок в защиту животных», поэтому во время концерта пройдет сбор средств приюту для животных. Нужны любые корма для кошек и собак! Благотворительную помощь вы можете принести в библиотеку.

    Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23

    17 октября в 17.00

    Вход свободный. Не забудьте, пожалуйста, защитные маски!

  6. Спектакль «Исповедь» 16+

    После долгих вынужденных каникул во Владимире возобновляет свою работу Театр-студия «Новая Сцена» и приглашает всех на спектакль-фантазию «Исповедь» по мотивам произведений «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсона и «Фауста» Гете. Вас ждёт мистическая постановка о добре и зле, слитых воедино внутри одного мира и внутри одного человека.

    Театр-студия «Новая Сцена»: ул. Горького, 69

    17 октября в 19.00

    Цена билета — 200 руб.

  7. «Я вернусь к тебе птицей» 6+

    В рамках международных гастролей во Владимире выступит уникальный американский музыкант российского происхождения — композитор, виолончелист, поющий на 25 языках, Ян Максин. Концерт приурочен к выпуску нового сингла — авторской песни «Я вернусь к тебе птицей», написанной музыкантом на слова московской поэтессы Дианы Коденко. Её трудно отнести к какому-либо ограниченному жанру. Но в том и заключается феномен Яна Максина, что универсальный язык его музыки притягивает самую широкую аудиторию с разнообразными музыкальными вкусами и предпочтениями.

    Помимо новой песни в программе прозвучат другие авторские композиции Максина, народные и популярные песни на разных языках: армянском, арабском, иврите, турецком, французском, итальянском, а также музыка Иоганна Себастьяна Баха и авторские инструментальные композиции из недавно выпущенного альбом «SEMPRE: новое измерение».

    Арт-Дворец: ул. Северная, 2а

    17 октября в 19.00

    Цена билета – от 800 до 2000 руб.

  8. Представление для детей «Доктор Айболит» 6+

  9. Выставка Михаила Блинова Steel Art 6+

    В областной библиотеке для детей и молодежи открылась персональная выставка владимирского скульптора Михаила Блинова. Каждый из нас хоть немного, но знаком с его творчеством. Ведь скульптуры Михаила мы можем видеть владимирских улицах каждый день: это, например, мальчик Франки Фэп на ул. Большой Московской и Земский доктор рядом с медицинским комплексом в Добром.

    Михаил работает с различными материалами: камень, дерево, металлы, арт-бетон, полиэфирные материалы. Работы последних лет, большей частью, выполнены в металле. Именно металл выявил в художнике склонность к декоративному решению образа, помог найти уникальные технологические ходы, раскрыть необычный талант.

    Областная библиотека для детей и молодёжи: пр-кт Строителей, 23

    Время работы: понедельник – пятница с 9.00 до 19.00, суббота и воскресенье с 11.00 до 19.00

    Вход свободный. Не забудьте, пожалуйста, маски!

    Фото: vk.com/detmobib

  10. Тотальный диктант 12+

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: vk.com/perfect_crime_vld

Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение