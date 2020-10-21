Женщина за рулем: как я получала права во время пандемии

Получение водительских прав, когда тебе немного за 30, не самое легкое дело. За плечами большой жизненный опыт, но только не в качестве автолюбителя. В этом году мне «повезло» учиться и сдавать на права во время пандемии коронавируса. О том, как я справлялась со стрессом и собственными страхами за рулем, читайте в этом материале.

Мотивация стать водителем

Если честно, я никогда не мечтала быть водителем. Не грезила о быстрой езде и независимости. Пользовалась спокойно общественным транспортом и всегда везде успевала. Возможно, это связано с тем, что в моей семье никогда не было машины. Родители, бабушки и дедушки ходили пешком, и я вместе с ними. Моя учеба в университете, работа – всё рядом с домом. Муж за рулем – этого вполне хватало.

Но потом пошли дети, случился переезд на ул. Левино Поле. Жители Владимира знают, какие там проблемы с общественным транспортом. В центр уехать — целая проблема. А детей тем временем надо возить в садик и на секции. Поэтому, переборов своего внутреннего пешехода, я решила идти учиться водить.

Выбор автошколы

Отзывы в Интернете далеко не показатель истинного рейтинга. Лично я выбирала автошколу по двум критериям – близость к дому и стоимость обучения. Подходящая нашлась. Занятия начались в феврале 2020 года. За 3 месяца обучения вышло чуть больше 30 тысяч рублей. Сразу скажу, лучше иметь про запас ещё средства на дополнительные уроки по вождению и экзамены. В общей сложности это ещё около 10 тысяч рублей. Кто быстрее освоит вождение, соответственно, тот больше сэкономит.

Немаловажный фактор – это диалог с инструктором. Вам должно быть понятно преподавание как в теории, так и на практике. Одно без другого не вяжется. Если между вами возникает недопонимание, негатив, стоит разобраться ещё «на берегу». Занятия будут продуктивными, если они проходят в дружеской атмосфере, где вы друг друга слышите. Честно, я была далеко не самым простым учеником с вечным «у меня ничего не получится, я ничего не понимаю». Главное почаще посматривать на себя со стороны и помнить свою сверхзадачу – научиться водить машину. Причем безопасно.

Что касается автопарка – он зависит от школы. Где-то до сих пор тренируют на «Жигулях», но в основном на поддержанных иномарках. Мне было комфортно обучаться на «Hyundai Accent». Руль, сцепление, коробка передач – в управлении это авто легкое и многое терпит от неопытных учеников.

Первые страхи

До выезда в город, чего уж скрывать, страшновато ездить и по самому автодрому. Я боялась нажимать на газ даже на первой скорости. Переживала, что сейчас ка-а-ак разгонюсь, как врежусь в стену! Потом началось обучение маневрированию. Я боялась сшибить разметочные конусы. Так, естественно, и получилось. Несколько раз.

Я стартовала с въезда в горку, потом шли повороты под прямым углом, параллельная парковка, заезд в «гараж», «змейка» и разворот в ограниченном пространстве. Больше всего настрадалась я с «гаражом», не всегда получалось вписаться задним ходом в выделенное пространство. Здесь в помощь ученику идут хорошо настроенные зеркала и четкое понимание, куда нужно крутить руль. Причем медленно. Не надо торопиться выполнить задание. Это была моя частая ошибка.

Выезд в город

Когда я впервые выехала в город, чувствовала себя не водителем, а котенком на оживленной магистрали. Хотя в тот вечер на «рокадке» и машин-то было немного. Но, как известно, у страха глаза велики. Я смотрела в боковые зеркала и зеркала заднего вида, и мне казалось, что все водители хотят меня догнать, врезаться, толкнуть в бок. Я всем мешаю. Сейчас, конечно, об этом смешно вспоминать. Но это ощущения, свойственные многим новичкам.

Был момент, когда я помешала одному водителю развернуться. Он начал сигналить, а может, даже и орать в окно. Я оцепенела, конечно. В такие моменты инструктор мне всегда советовал не обращать внимания.

— На дороге мы пересекаемся с большим количеством людей и, к сожалению, не все они отличаются адекватностью. Есть водители, которые считают своим долгом напомнить ученику, что зелёный горит уже «целых полсекунды». А встречаются и те, кто, не зная ПДД, просто недовольны тем, что мы их соблюдаем. Бывают ситуации, когда кто-то рядом сигналит вообще не нам, ну и смысл на это реагировать? – говорит инструктор Максим Жилин.

А ещё надо адекватно оценивать свою скорость и не бояться перестраиваться, когда это возможно. И наоборот, лучше пропустить, если машина на соседней полосе «летит».

Началась пандемия ковида

Начав обучение в феврале, я мечтала, что в мае уже буду сдавать экзамен и получу права. Но как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. С апреля началась самоизоляция. Образовательные учреждения закрылись, как и автошколы. К этому времени мы уже прошли теорию, а вот с занятиями по вождению пришлось взять паузу на несколько недель.

Помню, находясь на удаленке, я готовила публикацию про ковровские автошколы, которые жаловались, что им не дают работать. Ученики возмущались, что из-за пандемии им придется вновь пересдавать экзамены. Все были на нервах. Мы с моими одногруппниками, соответственно, тоже. Но потом потихоньку возобновились занятия.

Оказывается, я не забыла, как управлять машиной. А ведь боялась, что всё было зря, и говорила близким, что надо было меня отговорить от учебы в автошколе.

Перед экзаменами главное — успокоиться

И вот с мая по август я продолжила учиться. Для меня каждое занятие было выходом из зоны комфорта. После работы хотелось домой, отдыхать, а приходилось садиться за руль, ездить по проторенным маршрутам и работать над «ошибками», пытаясь адекватно воспринимать критику инструктора. Шла борьба с собственной ленью и неуверенностью. Кроме того, параллельно я штудировала дома билеты к теории, благо в автошколе подсказали удобные мобильные приложения с билетами ПДД на 2020 год. И, конечно, мы читали книжечку с правилами дорожного движения. Заглядываю в неё до сих пор. В августе я прошла внутренний экзамен в автошколе, допустив по одной дозволенной ошибке. Что касается вождения по городу – волнение ещё присутствовало. Успокаивалась только к середине занятия.

А вот на теорию в управление ГИБДД я шла более-менее в спокойном состоянии. Утром нас запустили в класс. У каждого был персональный компьютер. Я не торопилась и вдумывалась в каждый вопрос. Все они мне были знакомы. Ответы я знала. В итоге сдала теорию без ошибок. Автодром тоже победила с первого раза. Хотя перед въездом в «гараж» сердцебиение участилось. Но впереди ждало самое серьезное испытание.

Взяла город с третьей попытки

Для меня это был самый сложный экзамен в жизни. Никогда прежде: ни в школе, ни в медколледже, ни в университете — я так не боялась показать свои практические навыки. Экзамен «город» начинается на остановке Содышка. Ученики в машинах инструкторов выезжают по очереди с инспектором ГИБДД на заднем сиденье. Все останавливаются в разных точках по городу.

Я стартовала от «Белого дома». Маршрут был несложный. Дорога по Октябрьскому проспекту и улице Мира ровная, потока машин не было, спокойно можно было перестраиваться. На перекрестке рядом с Музеем природы я развернулась по команде инспектора и поехала в сторону «Факела». Возможно, успешное окончание экзамена было не за горами, но я допустила роковую ошибку. При повороте налево перестроилась не в свой ряд. А соблюдение полосности предписывали знаки, про которые я, видимо, забыла… После такого «кульбита» инспектор попросил остановиться и выдал мне мои документы с неудом.

Вторая попытка была через две недели. В своем потоке я решила идти последней. Села в машину в предобморочном состоянии. Опять же от страха. Тронулась хорошо. Развернулась в труднодоступном месте. Но левый поворот меня опять смутил. Поворачивая с Луначарки налево на Усти-на-Лабе, я затормозила на красный свет, пропустила пешеходов, которые побежали на свой зеленый и… продолжила стоять. Ждала разрешающий сигнал для водителя, а надо было ехать дальше – завершать маневр. Теперь я этот поворот знаю и каждый раз, проезжая мимо, вспоминаю своё «стояние».

Я сдала с третьего раза. Не скажу, что мое вождение было идеальным. Далеко нет. Но я была увереннее в себе, грубых нарушений не допускала. И, наконец, мне сказали парковаться у «Белого дома», где я собственно когда-то и начала своё «экзаменационное» вождение.

Права в кармане

Все три экзамена в городе у меня принимали разные инспекторы. Частое заблуждение многих учеников автошкол — уверенность, что на экзамене их будут заваливать. У меня не возникало вопросов к сотрудникам ГИБДД – почему я не сдала? Всё было и так ясно. И когда мне это всё-таки удалось, счастье было безграничным.

Ну а дальше начались «приятные хлопоты». Я занялась поиском подходящей машины. Был выбор либо купить старую, видавшую виды иномарку, либо достаточно свежую «Ладу». Посоветовавшись с несколькими опытными автолюбителями, я решила поддержать отечественного производителя. Машину купила с рук у собственника во Владимире. Сейчас я уже оформила на автомобиль все документы и езжу потихоньку на работу. А ещё отвожу на машине ребенка в детский сад, как и мечтала.

Желаю всем ученикам автошкол уверенности в себе. А серьезное отношение к правилам ПДД, которое было у них во время учебы, пусть останется и после получения заветного удостоверения!