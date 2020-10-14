Жалоба ПАО «Ростелеком» признана частично обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ПАО «Ростелеком» на положения документации при проведении электронного аукциона на закупку технических средств автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД заказчик государственное казенное учреждение Владимирской области «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области»

Заявитель в жалобе указал, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит положения, нарушающие требования Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы частично обоснованной, признать заказчика нарушившим требования частей 1, 2 статьи 33, пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.