Жалоба ООО «Стройхимэкорешения» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Стройхимэкорешения» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку шин для спецтехники для нужд Муниципального казенного учреждения города Владимира «Благоустройство».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Стройхимэкорешения» так как в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе предоставлена информация о конкретном показателе товара, предлагаемого к поставке, не соответствующем значению, установленному в документации об электронном аукционе, по позиции 5 показатель «индекс скорости».

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия установила, что доводы Заявителя указанные в составе жалобы не находят своего подтверждения и приняла решение о признании жалобы ООО «Стройхимэкорешения» не обоснованной.