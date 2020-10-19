Жалоба ООО «ОМТ-Сервис» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «ОМТ-Сервис» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку товара (расходные материалы для пульсоксиметрии).

Заявитель полагает, что аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку общества с обоснованием — непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной информационной картой аукциона, так как не указаны конкретные показатели товара (применение: вес).

В жалобе заявитель указал, что спорные параметры предлагаемого товара были указаны как конкретные характеристики, соответствующие эксплуатационной документации производителя товара и, что в силу назначения и спецификации медицинского изделия, его применение рассчитано на пациентов с разным весом в установленных пределах и не может быть указан как единое цифровое значение.

На основании вышеизложенного, заявитель просит провести внеплановую проверку закупки, отменить протокол рассмотрения первых частей заявок, выдать предписание об устранении нарушений.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ОМТ-Сервис» не обоснованной.