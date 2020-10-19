Жалоба ООО «МИРА» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «МИРА» на действия комиссии при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку масел и специальных жидкостей для нужд Государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области».

Заявитель считает, что котировочная комиссия неправомерно отклонила его заявку с обоснованием: у доверенности на совершение действий на электронных площадках истек срок действия. Заявитель поясняет, что вышеуказанная доверенность была выдана на менеджера ООО «МИРА» «С…». Срок действия доверенности истек, как и электронная подпись, выданная на его имя. Сама же доверенность просто осталась в архиве на электронной площадке. Направленная же ими заявка в данной закупке была направлена и заверена электронной подписью генерального директора ООО «МИРА» «К…». Доверенность сотрудника к данной закупке не имеет никакого отношения. Приказ на генерального директора и протокол в составе котировочной заявки был приложен.

Таким образом ООО «МИРА» считает, что ответственное должностное лицо и котировочная комиссия допустили нарушения в сфере закупок и неправомерно отказала в участии их заявки в запросе котировок.

На основании изложенного заявитель просит признать незаконными действия котировочной комиссии, отменить протоколы подведения итогов, признать заявку Общества соответствующей требованиям закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «МИРА» обоснованной. Признать заказчика нарушившим требования Закона о контрактной системе в сфере закупок и вынести в отношении котировочной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.