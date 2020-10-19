Жалоба ООО «Медстайл» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Медстайл» на положения документации об электронном аукционе на поставку место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом для нужд ГБУЗ ВО «Областная стоматологическая поликлиника» (№ закупки 0128200000120004916).

Представитель заявителя полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит избыточные требования к показателям товара, которые отражают конструктивные особенности одной установки Stomadent Impuls по некоторым позициям к информационной карте, что ограничивает количество участников закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Медстайл» не обоснованной.