Жалоба ООО «Медстайл» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Медстайл» на положения документации об электронном аукционе на поставку  место рабочее (комплект оборудования) для  врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник  операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой  несущей станине, либо крепиться взаимно,  либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом   для нужд  ГБУЗ ВО «Областная стоматологическая поликлиника» (№ закупки 0128200000120004916).

Представитель заявителя полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит избыточные требования к показателям товара, которые отражают конструктивные особенности одной установки Stomadent Impuls по некоторым позициям к информационной карте, что ограничивает количество участников закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Медстайл» не обоснованной.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение