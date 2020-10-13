Жалоба ООО «Медстайл» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Медстайл» (далее – заявитель, общество, ООО «Медстайл») на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку расходных материалов для ОРХМДиЛ для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница».

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушение норм действующего законодательства, а именно заказчиком приведено описание объекта закупки, которое ограничивает количество участников закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия установила, что доводы Заявителя указанные в составе жалобы не находят своего подтверждения и приняла решение о признании жалобы ООО «Медстайл» не обоснованной.