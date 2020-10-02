Жалоба ООО «ЛАБ-СТ» признана не обоснованной, но заказчику выдано предписание

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «ЛАБ-СТ» (далее – заявитель, общество) на действие аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по закупке лекарственных препаратов для нужд ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3».

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признав заявку заявителя не соответствующей в связи с несоответствием информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ЛАБ-СТ» не обоснованной, признать заказчика нарушившим требования Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.