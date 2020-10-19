Жалоба ООО «Крепость» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Крепость» (далее – заявитель, общество) на действия заказчика при проведении электронного аукциона на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом купца Зворыкина», расположенного по адресу: 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, д. 33, в рамках ремонта крыши административного здания МО МВД России «Муромский»).

По мнению заявителя установленные в техническом задании к данному конкурсу требования и ограничения являются противоречивыми и на основании этого просит провести внеплановую проверку и выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы не обоснованной.