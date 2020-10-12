Жалоба ООО «Каспий Премиум» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Каспий Премиум» (далее – заявитель, общество) на положения документации об электронном аукционе на поставку в 2020 году инвалидам специальных средств при нарушениях функций выделения.

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит избыточные требования к показателям товара, не соответствующие реальным потребностям заказчика и ограничивающие количество участников закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия установила, что доводы Заявителя указанные в составе жалобы не находят своего подтверждения и приняла решение о признании жалобы ООО «Каспий Премиум» не обоснованной.