Жалоба ООО «ЭЛИТСТРОЙ» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «ЭЛИТСТРОЙ» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить гражданско-правовой договор на выполнение работ по капитальному ремонту в здании поликлиники для нужд ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ» (№ закупки.

Заявитель полагает, что аукционная комиссия неправомерно признала несоответствующей и отклонила заявку общества по основанию, указанном в протоколе подведения итогов электронного аукциона – договор, предоставленный участником закупки ООО «ЭЛИТСТРОЙ» в составе второй части заявки, не является подтверждением опыта исполнения контракта, так как предоставлен не в полном объеме, а именно сумма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ» не совпадает с суммой, на которую был заключен договор.

На основании изложенного, заявитель просит отменить протокол рассмотрения вторых частей заявок и признать заявку ООО «ЭЛИТСТРОЙ» соответствующей требованиям, установленным в документации аукциона.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы не обоснованной.