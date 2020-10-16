Жалоба ООО «ЕЭС-Гарант» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «ЕЭС-Гарант» (далее – заявитель, общество) на положения документации при проведении открытого конкурса в электронной форме для заключения энергосервисного контракта на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии.

По мнению представителя заявителя, поскольку заявленные требования о классе электробезопасности оборудования свидетельствуют об неотъемлемых конструктивных особенностях эксплуатируемой системы линий электропередач г. Владимира, установленные требования и ограничения являются противоречивыми в условиях технического задания данного конкурса.

Изучив представленные пояснения и документы,  Комиссия приняла решение о признании жалобы не обоснованной.

 

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