Жалоба ООО «Джули» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Джули» (далее — заявитель, общество) на положения документации при проведении электронного аукциона на проведение работ по капитальному ремонту административного здания с устройством навесных фасадов и переносом внешних блоков кондиционеров с главного фасада по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 5.

Заявитель полагает, что заказчиком, утвердившим аукционную документацию при проведении указанной закупки установлены неисполнимые сроки исполнению работ.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия установила, что доводы Заявителя указанные в составе жалобы не находят своего подтверждения и приняла решение о признании жалобы ООО «Джули» не обоснованной.