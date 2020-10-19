Жалоба ООО «Аймант» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба  ООО «Аймант» (далее- заявитель, общество, ООО «Аймант») на действия комиссии при проведении электронного аукциона на приобретение костюмов ветрозащитных для нужд ГБУ ВО «СШОР по спортивной борьбе».

Заявитель считает, что аукционная комиссия неправомерно отклонила его заявку с обоснованием — непредставление документов и информации, несоответствие документов и информации требованиям, установленным документацией о аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона.

Изучив представленные пояснения и документы,  Комиссия приняла решение о признании жалобы не обоснованной.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение