Жалоба ООО «Аймант» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Аймант» (далее- заявитель, общество, ООО «Аймант») на действия комиссии при проведении электронного аукциона на приобретение костюмов ветрозащитных для нужд ГБУ ВО «СШОР по спортивной борьбе».

Заявитель считает, что аукционная комиссия неправомерно отклонила его заявку с обоснованием — непредставление документов и информации, несоответствие документов и информации требованиям, установленным документацией о аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы не обоснованной.