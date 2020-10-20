Жалоба ОАО «Фирма Медполимер» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ОАО «Фирма Медполимер» на положения документации при проведении электронного аукциона на закупку инфузионных растворов для нужд ГБУЗ ВО «Собинская РБ».

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушение норм действующего законодательства, а именно отсутствует обоснование требований, установленных в описании объекта закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ОАО «Фирма Медполимер» не обоснованной.