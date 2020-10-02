Жалоба ИП «Г…» признана частично обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ИП «Г…» (далее — заявитель) на положения документации электронного аукциона на поставку мультимедийного оборудования для школы на 675 мест в городе Камешково в рамках Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» национального проекта «Образование» для нужд МУ УЖКХ «Камешковского образования».

По мнению заявителя, участник лишен возможности подготовить заявку таким образом, чтобы однозначно получить доступ к участию в закупке. В документации фактически отсутствует инструкция по подготовке заявок участник не имеет возможности определить истинную потребность Заказчика.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы частично обоснованной, признать заказчика — МУ «УЖКХ» Камешковского района нарушившим требования Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.