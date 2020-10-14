Жалоба индивидуального предпринимателя признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ИП «В…» (далее — Заявитель) на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку подъемников для больных для нужд ГБУЗ ВО «ОКБ».

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона победителем признан участник с порядковым номером заявки №2 ООО «ПИОН». Заявитель полагает, что победителем закупки была представлена недостоверная информация о товаре, которая не соответствует реальным потребностям заказчика, и приведет к перерасходованию бюджетных средств

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы необоснованной.