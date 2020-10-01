Захар Усенко из Владимира дебютировал в большом кино

Владимирский рок-музыкант Захар Усенко, принимавший участие в проекте «Голос. Дети-5» на Первом канале, дебютировал в большом кино. Талантливый юноша снялся в полнометражном художественном фильме «Повелитель мух» по роману Уильяма Голдинга. Съемки проходили во всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае. Захар Усенко сыграл в этом фильме роль Джека. Роль непростая, персонаж — неоднозначный. Тяжело актеру было не только в эмоциональном плане. Съемки проходили сначала на солнцепеке, а вечерами приходилось померзнуть.

— Днём жара до 30 градусов, а в последние дни съёмок, когда снимали финальные сцены, температура воздуха опускалась до 12 градусов. Одну из таких вечерних сцен, где Захар должен был падать в воду, снимали долго. Захар замёрз, но держался, — рассказал «Призыву» отец юного актера Александр Усенко.

Александр Усенко также отметил, что во время съемок сыну приходилось делать такое, что в реальной жизни и вообразить было бы сложно. Например, Захару нужно было выдержать бой на шестах. Чтобы пройти это испытание, пришлось пройти обучение у инструктора. Огромная эмоциональная нагрузка для подростка, но он блестяще справился.

За время съёмок Захар сдружился со всей съёмочной группой и ребятами, с которыми снимался вместе. Роль его оппонента Ральфа сыграл в фильме уже достаточно известный молодой актёр Алексей Онежен. Всех секретов Александр Усенко не раскрывает, да это и понятно, лучше все увидеть самому. Оценить игру Захара можно будет уже скоро. Интернет-премьеру фильма обещают в ноябре.

На вопрос, будет ли Захар и в будущем сниматься в фильмах, Александр ответил так: «Если пригласят, то, конечно, будет». При этом отметил, что сын — прежде всего музыкант, вокалист. Вернувшись со съемочной площадки, Захар сразу включился в работу на студии. Готовится к выходу его очередной сингл.

Культовый роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух» экранизировали уже несколько раз. Сейчас автором сценария выступил Сергей Цымбаленко, известный журналист, президент творческого объединения «Юнпресс». Режиссёр — Илья Белостоцкий, режиссёр-постановщик киножурнала «Ералаш», сериала «След», директор кинокомпании НП «КОТ».

По сюжету фильма группа подростков после авиакатастрофы оказывается на необитаемом острове. Пытаясь выжить, мальчики преодолевают различные трудности. Поддаться первобытным инстинктам или попытаться остаться человеком в этой непростой ситуации? Эту дилемму каждый решает для себя самостоятельно.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирский музыкант Захар Усенко выступил на одной сцене с Валерием Кипеловым и его группой.