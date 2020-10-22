Заброшенную спортшколу на Студёной горе начали сносить

Во Владимире демонтируют опасное заброшенное здание — бывшую спортивную школу на Студёной горе. Добиться от собственника земельного участка сноса руин мэрии удалось не сразу. Неоднократно компании направлялись письменные требования о том, чтобы ограничить доступ посторонних на опасный участок. Заброшка притягивала к себе лиц без определенного места жительства и подростков-экстремалов. Зимой 2017 года там случился пожар.

Здание бывшей спортшколы на Студёной горе пустует с 2008 года.

В итоге собственника оштрафовали, и только после этого объект был ограждён и взят под охрану. Затем руководство компании решило-таки демонтировать развалины и расчистить территорию.

Что собственник построит на этом месте, пока не ясно. Этот земельный участок находится в так называемой зоне О-1. Она подходит для размещения объектов общественного, культурно-бытового, социального, административного, делового назначения.

Ранее «Призыв» сообщал, что контракт на строительство Рпенского проезда, долгожданного дублера Большой Нижегородской, Мира и Добросельской, выставлен на портале госзакупок. Стоимость работ — около 2,1 миллиарда рублей.